Главврач АОДКБ опровергает информацию о многократном использовании перчаток и катетеров

Как сообщало ИА «Амур.инфо», региональное следственное управление возбудило уголовное дело по факту массового заболевания детей, которые проходили лечение в АОДКБ. Свою проверку проводит и прокуратура.

«Эта информация отчасти носит необъективный характер. Мы должны говорить не о заражении, а о выявлении, – подчеркивает главврач АОДКБ Руслан Белоус. – У пациентов онкогематологического профиля, которые имеют сложные диагнозы – заболевания крови, лимфатической кроветворной системы, – на фоне пониженного иммунитета выявлен вирус носительства гепатита С».

По словам Руслана Алексеевича, случаи заражения в больнице практически исключены. «Потому что если мы говорим о заражении детей, мы говорим о преступлении. Проверки, которые мы провели совместно с комиссией минздрава, своим внутренним расследованием, внутренние наши нормы корпоративных правил – они нам не указали на такие факты. Мы работаем согласно определенному регламенту, СанПиН, которые нам позволяют на 99,99 процента это исключить. В медицине нет 100-процентного результата», – говорит Белоус.

Проверка управления Роспотребнадзора, по мнению главврача, базировалось на личностных и необъективных с точки зрения руководителя и персонала больницы, данных от родителей. «Других данных, указывающих на причинно-следственную связь между выявленным вирусоносительством у пациентов и теми моментами, которые происходят в отделении в процессе лечения и переливания препаратов крови, предоставлено не было», – утверждает Руслан Алексеевич.

Как сообщает «Говорит Москва», ссылаясь на слова губернатора Приамурья Василия Орлова, основная версия пока заключается в том, что медперсонал допустил халатное отношение к работе. «Предварительно проверка Роспотребнадзора говорит о том, что, допустим, одноразовые перчатки использовались большое количество раз. Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо», – сказал губернатор.

Многоразового использования перчаток и катетеров, как утверждает главный врач АОДКБ, просто не может быть. «Мы используем только одноразовый инструментарий. Это знает любая медицинская сестра, которая только начинает работать. А это отделение, как и друге отделения, где занимаются массивным переливанием инфузионных средств, – это отделение вышколенное. Здесь очень хорошо знают санитарные нормы проведения таких манипуляций. Сестринский штат этого отделения возглавляет бывшая старшая медсестра реанимационного отделения, которая имеет огромный опыт, прекрасно знает санитарные правила и нормы. Я знаю это отделение и осуществляю над ним контроль не только как главный врач, но и как практикующий врач. Там лечатся пациенты, которых я оперировал. Вот это я могу полностью стопроцентно исключить», – заявляет Руслан Белоус.

Главврач говорит о 12 жалобах, поступивших от родителей маленьких пациентов, и не исключает, что в процессе углубленного исследования появятся другие факты. Где и как онкобольные дети заразились гепатитом С, еще предстоит установить. «На федеральных базах будет проведено углубленное молекулярно-генетическое исследование. Кровь 12 пациентов отправят в Москву, чтобы понять возможный путь передачи вируса. Если в Москве нам дадут различные источники путей возможной передачи, то это говорит о том, что заражение произошло на различных участках, возможно, нашей страны. Кто-то из наших детей лечился на центральных базах, кто-то здесь, в Благовещенске. Исследование не ответит на вопрос, как заразились дети, но оно даст различные варианты возможных путей заражения. Найти источник крайне сложно в этой ситуации», – объясняет главный врач АОДКБ.

От подобных ситуаций, сообщает Руслан Белоус, не застраховано ни одно медицинское учреждение. Последовательность действий регламентируют санитарные нормы и правила. Если в больнице выявляется, к примеру, тот же гепатит С, то в управление Роспотребнадзора региона немедленно направляется экстренное извещение. После чего регламент действий проходит по протоколу ведомства. «Мы все выполнили. Вся учетная документация имеется. Мы ничего не умалчивали», – подчеркивает главный врач детской областной больницы.

В настоящее время самое главное, по мнению руководителя и персонала больницы, заключается в том, чтобы больница продолжала лечить детей. «Мы должны сосредоточиться на сопровождении детей, на том, как их лечить. Это сложная категория пациентов. Хочу объяснить, чтобы не было такого мнения, что никто ничего не делает. Да давно все делают! Идут выписки из центральных институтов болезней, которые нам позволят сказать, как детей лечить дальше. Потому что это специфическая проблема. Кто-то в ремиссии, кто-то поступит на лечение. Эти дети никем не покинуты. Мы будем организовывать видеоконференцсвязь с институтом Рогачева – это онкологический головной институт в Москве, где попытаются дать свои комментарии по этому поводу – раз. Второе – клинические рекомендации поведения. Вкупе с заключением федерального института детских инфекционных болезней мы должны прийти к какому-то знаменателю. Где лечить? Может, в Рогачева или в институтах инфекционных болезней. Потому что все лечение, которое у нас проводится по основному заболеванию, оно же протокольное, выверенное, несубъективное. Но мы постараемся как-то их объединить, не навредив пациентам», – продолжает главврач.

Коллектив АОДКБ будоражит. Как сообщало ИА «Амур.инфо», медики просят губернатора о поддержке в защите чести и достоинства. Врачи не согласны с тем, как в средствах массовой информации освещаются случаи выявления у онкобольных детей из Амурской области диагноза гепатит С. «Мы должны погасить эмоциональный фон, который сейчас идет, иначе мы можем остаться без врачей», – сказал Руслан Белоус.

И эти опасения не беспочвенны. По словам главврача, в отделении пока работают два опытных врача и один молодой врач, которая получила сертификат онкогематолога всего 10 дней назад. При этом одна из врачей написала заявление об уходе.