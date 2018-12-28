Амурский эколог Петр Осипов: русло Буреи точно засыпал не метеорит

По мнению Петра Евгеньевича, версия о метеорите возникла из-за тяги людей связывать подобные масштабные вещи «с чем-то таким космическим». Эколог предполагает, что на самом деле, это был все-таки оползень, который спровоцировал происшествие в тайге.

«Самая правильная версия, которая была высказана – Алексея Николаевича Махинова. Он прекрасный специалист гидролог, работает в Институте водных и экологических проблем. По его мнению, это разрушение в результате обводнения горных пород и потом их замерзания. (…) поскольку это все-таки не река Бурея, а верхняя часть Бурейского водохранилища, вода в нем заполнилась выше, чем привычная отметка, пустоты в породах начали заполняться. Это происходило не один год, и постепенно происходило разрушение горной породы. В какой-то момент просто сопка съехала и легла на русло реки»,– считает эколог.

По словам Петра Осипова, в том, что это произошло именно зимой, нет ничего необычного. «Замерзает земля неравномерно, и вполне возможно, что где-то сформировались линзы льда, которые разорвали горную породу. И вот по этим разрывам, собственно говоря, и происходило разрушение. Для нашего региона это явление не типичное, но, к сожалению, типичное для берегов вокруг водохранилищ. Это водная эрозия, подмыв. Это достаточно известное явление, но такого масштаба для России я не припомню», – рассказал директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России.

Выяснилось, что предсказать подобные явления без детального обследования невозможно. Длина оползня, перекрывшего русло Буреи, составляет 800 метров, его ширина – 400 метров, а высота – 160 метров.

«Реку нужно будет обязательно освобождать, потому что перспективно это возможные проблемы с накоплением воды. Сейчас вода начнет намерзать в виде наледи перед этой преградой. Как она себя поведет весной, когда будет происходить оттаивание, это вопрос открытый. Плюс ко всему пока непонятно, фильтруется ли через эту насыпь через нее вода. Для нормальной деятельности гидроэлектростанции дополнительная преграда, которая отрезает кусок водохранилища, это не очень хорошо. Нужно думать и о жителях вышележащих населенных пунктов. Кроме Амурской области, где населения на этом отрезке нет, есть еще и Хабаровский край, где есть несколько не очень больших поселков. Если это достаточно плотная преграда, есть шанс, что начнут подтапливаться эти населенные пункты. Фактически, сформировалась плотина», – объяснил Петр Осипов.

Вместе с тем эколог выразил надежду, что постепенно произойдет размыв, и естественным путем плотина начнет разрушаться. Специалист подчеркнул, что в любом случае за этим процессом необходимо следить и, если понадобится, принимать технические решения по разбору дамбы, в частности, с помощью взрывных работ.

Обсудили в программе и паводки, которые за последние несколько лет периодически подтапливают населенные пункты Амурской области. Вспомнили масштабное наводнение 2013 года – самое серьезное после 1984 года.

«С реками все прекрасно. С экономикой, да и с человеческим хозяйством тяжело, конечно. Действительно, мы забыли: наводнение 1984 было пиковое, но перед ним было несколько лет, когда паводки были довольно серьезные. 2013-й был максимально жестким, но перед ним был 2003, 2007 год, когда тоже были паводки, но не такой силы. Дело в том, что водность в бассейне Амур развивается циклически. Влажный период сменяется сухим периодом. Вот мы жили после 1984, 1987 в сухом периоде. А с 2000 начался влажный период. В 2013, 2014, 2016 году пришли к его пику, постепенно он будет идти на спад», – уточнил эколог.

Он объяснил, что смешение гидрологических, климатических, гидрометеорологических факторов сложно предсказывается. Тем более учитывая, что сеть гидрологических постов на реках в Амурском бассейне крайне недостаточная. Именно поэтому говорить о серьезных прогнозах невозможно. Однако Петр Осипов предположил, что в ближайшие годы паводки в Приамурье еще возможны.

«Вообще, весь цикл составляет 25-30 лет. Из них примерно две третьих приходится на более нормальный или сухой период, а третий – это влажный, сильно увлажненный период. Поэтому где-то пять-шесть лет нам еще нужно думать о паводках. После сухого периода снова придет влажный. Если мы снова пойдем на пойму и начнем там строить дома, их через 25 лет снова начнет смывать, и этот цикл будет повторяться», – подытожил специалист.

Текстовая и видеоверсии полного интервью с Петром Осиповым доступны в разделе «Простые вопросы».