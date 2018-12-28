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28декабря
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сегодня, 13:30 9

Перед запуском ракеты с Восточного совершался молебен

Перед запуском ракеты с Восточного совершался молебен
Фото: blaginform.ru

В преддверии запуска ракеты с космодрома Восточный проходил молебен. Его совершил настоятель Казанского храма 26 декабря.

Иерей Евгений Поляков, священник города Циолковский, помолился вместе со специалистами, обслуживающими пусковые операции, об успехе пуска, сообщает «Благинформ». Это было сделано по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана и по просьбе руководства корпорации «ВНИИЭМ».

Отец Евгений сказал напутственное слово сотрудникам ВНИИЭМ, благословил каждого окроплением святой крещенской воды, а также освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которой предстояло поднять в небо спутники и космические аппараты.

Как сообщало Амур.инфо, пуск с Восточного 27 декабря прошел успешно. Спутники и аппараты вышли на связь.

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#космодром #космос #религия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Ну вот...

    Я-то думал, инженерная мысль нашла воплощение в современных технологиях...

    А тут, оказывается, силой слова святаго запустили ракету в космос!

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    А тендер на это дело объявляли? А он выложил это в инст? А отче в туфлях от Гуччи был?

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    О молебне объявили только после успешного запуска и вывода спутников на орбиту. С чего бы это?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Эту страну не победить!)))))))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    бред))))) ракета и церковь это одно противоречит другому))))) я ржу, ладно черт с вами стройте храм на золотой миле))))))

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Помолитесь за рост зарплат пожалуйста!

    Спасибо.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Щитаю, шта одного молебна маловато. Могли бы и агнца зарезать на алтаре жертвенном.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 минут назад

    в ПРОШЛЫЙ о молебне заявили ПЕРЕД запуском, но ракета не улетела.. поржали страной.

    теперь запустили и уже ПОТОМ сообщили, задним числом, и ФОТО-ФАКТ приложили.. мужики, вам не стыдно? Что за ЧУШЬ вы устраиваете?

  • alex 3

    alex 3
    8 минут назад

    дармоеды

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