Перед запуском ракеты с Восточного совершался молебен

Фото: blaginform.ru

В преддверии запуска ракеты с космодрома Восточный проходил молебен. Его совершил настоятель Казанского храма 26 декабря.

Иерей Евгений Поляков, священник города Циолковский, помолился вместе со специалистами, обслуживающими пусковые операции, об успехе пуска, сообщает «Благинформ». Это было сделано по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана и по просьбе руководства корпорации «ВНИИЭМ».

Отец Евгений сказал напутственное слово сотрудникам ВНИИЭМ, благословил каждого окроплением святой крещенской воды, а также освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которой предстояло поднять в небо спутники и космические аппараты.

Как сообщало Амур.инфо, пуск с Восточного 27 декабря прошел успешно. Спутники и аппараты вышли на связь.