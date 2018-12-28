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На Бурейском водохранилище под лед ушел УАЗ с людьми

На Бурейском водохранилище под лед ушел УАЗ с людьми
Фото: 28.mchs.gov.ru

В четверг, 27 декабря, на Бурейском водохранилище в 50 километрах от поселка Талакан в устье реки Майдакан под лед провалился автомобиль УАЗ, в котором находились три человека. Спастись удалось только пассажирам.

Два человека успели эвакуироваться, с места происшествия их доставили в поселок Талакан. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Водитель транспортного средства считается без вести пропавшим. По предварительной информации, глубина в месте провала составляет не менее 105 метров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«Следственные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, – рассказал главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев. – Выезжать на лед чрезвычайно опасно. Осень в нынешнем году была теплой. Ледостав начался позже, чем обычно. Лед на реках области неравномерный. Предугадать, где толщина льда соответствует нормам безопасности, а где лед тонкий, где есть пустоты, просто невозможно. Выезжать на лед можно только на санкционированных переправах».

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#МЧС #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • капрал

    капрал
    2 минуты назад

    В ту же майну, говорят, ещё тачка нырнула одна.

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