На Бурейском водохранилище под лед ушел УАЗ с людьми

В четверг, 27 декабря, на Бурейском водохранилище в 50 километрах от поселка Талакан в устье реки Майдакан под лед провалился автомобиль УАЗ, в котором находились три человека. Спастись удалось только пассажирам.

Два человека успели эвакуироваться, с места происшествия их доставили в поселок Талакан. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Водитель транспортного средства считается без вести пропавшим. По предварительной информации, глубина в месте провала составляет не менее 105 метров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«Следственные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, – рассказал главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев. – Выезжать на лед чрезвычайно опасно. Осень в нынешнем году была теплой. Ледостав начался позже, чем обычно. Лед на реках области неравномерный. Предугадать, где толщина льда соответствует нормам безопасности, а где лед тонкий, где есть пустоты, просто невозможно. Выезжать на лед можно только на санкционированных переправах».