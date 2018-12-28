Из-за кредита на телефон женщина лишилась квартиры

Жительница Украины лишилась квартиры из-за непогашенного кредита на мобильный телефон. За продажу квартиры ей отдали меньше половины суммы.

По словам женщины, кредит был оформлен в 2006 году по просьбе знакомого. Тогда она заняла у банка 3 100 гривен. Спустя десять лет выяснилось, что знакомый не выплачивал свой долг, а квартира, где проживает семья женщины, подлежит продаже.

В итоге жилплощадь была выставлена на электронные торги и продана за 800 тысяч гривен при реальной стоимости более миллиона гривен. Хозяйка получила около половины от суммы, вырученной на торгах.

Отмечается, что за всё время сотрудники банка ни разу не сообщили о том, что кредит не выплачивается, а повестки в суд приходили по адресу регистрации, где никто не живёт. Теперь женщина собирается подать апелляционную жалобу, сообщает Life.ru.