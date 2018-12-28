Медики АОДКБ просят губернатора защитить их честь в ситуации с гепатитом С

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В канцелярию аппарата губернатора и правительства Амурской области поступило обращение от коллектива АОДКБ. Медики просят о поддержке в защите чести и достоинства. Врачи не согласны с тем, как в средствах массовой информации освещаются случаи выявления у онкобольных детей из Амурской области диагноза гепатит С.

«Считаем, что до момента завершения всестороннего расследования, проведения экспертиз, получения окончательных выводов по случаям выявления детей с вирусом гепатита С, давать оценку ситуации и публично обвинять специалистов больницы, как это делают некоторые оппозиционно настроенные политики, преждевременно и неправомерно», – пишут сотрудники учреждения.

Медики обращают внимание, что готовы пройти проверки всех уровней для получения профессиональных заключений контролирующих и следственных органов. Сообщается, что преждевременные обвинения сотрудников больницы из уст непрофессионалов в прессе «обескураживают» работников больницы. Также главе региона медики пишут, что возражают против выводов, изложенных в акте управления Роспотребнадзора.

«По результатам проверки специалистами управления Роспотребнадзора по Амурской области нами направлены возражения, поскольку некоторые выводы, изложенные в акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам, недостоверные и неполные. Так, ряд приведенных в акте нарушений санитарно-противоэпидемического режима установлен только со слов родителей, находившихся в гематологическом отделении по уходу за детьми. К акту проверки вообще не представлены результаты экспертиз, объяснения сотрудников и иные документы, связанные с расследованием, что лишает наше учреждение возможности всесторонне изучить результаты проверки и обжаловать их, в случае несогласия», – сказано в обращении.

Указывается, что коллектив надеется на поддержку губернатора в защите чести и достоинства сотрудников единственного в области специализированного отделения детской гематологии и онкологии, сохранении врачебного и сестринского персонала.

«В отношении пациентов, которые затронуты данной ситуацией, прилагаются все усилия по продолжению специфического лечения, обследования и проведения консультаций в ведущих федеральных центрах страны. Одновременно проводится работа с родителями по консультированию и поддержке. Мы уверены, что Вы, как губернатор Амурской области, защитите своих избирателей и не будете основываться на политических амбициях партии ЛДПР», – говорится в документе.

Ранее Амур.инфо сообщало, что всего на территории Амурской области на сегодняшний день зарегистрировано 26 детей разных возрастных групп, имеющих онкологические заболевания и положительные анализы крови на наличие гепатита С. Источник заражения не установлен. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что в ходе эпидрасследования причины распространения вируса устранены.