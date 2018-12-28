Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:31 30

Медики АОДКБ просят губернатора защитить их честь в ситуации с гепатитом С

Медики АОДКБ просят губернатора защитить их честь в ситуации с гепатитом С
Фото: Амур.инфо

В канцелярию аппарата губернатора и правительства Амурской области поступило обращение от коллектива АОДКБ. Медики просят о поддержке в защите чести и достоинства. Врачи не согласны с тем, как в средствах массовой информации освещаются случаи выявления у онкобольных детей из Амурской области диагноза гепатит С.

«Считаем, что до момента завершения всестороннего расследования, проведения экспертиз, получения окончательных выводов по случаям выявления детей с вирусом гепатита С, давать оценку ситуации и публично обвинять специалистов больницы, как это делают некоторые оппозиционно настроенные политики, преждевременно и неправомерно», – пишут сотрудники учреждения.

Медики обращают внимание, что готовы пройти проверки всех уровней для получения профессиональных заключений контролирующих и следственных органов. Сообщается, что преждевременные обвинения сотрудников больницы из уст непрофессионалов в прессе «обескураживают» работников больницы. Также главе региона медики пишут, что возражают против выводов, изложенных в акте управления Роспотребнадзора.

«По результатам проверки специалистами управления Роспотребнадзора по Амурской области нами направлены возражения, поскольку некоторые выводы, изложенные в акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам, недостоверные и неполные. Так, ряд приведенных в акте нарушений санитарно-противоэпидемического режима установлен только со слов родителей, находившихся в гематологическом отделении по уходу за детьми. К акту проверки вообще не представлены результаты экспертиз, объяснения сотрудников и иные документы, связанные с расследованием, что лишает наше учреждение возможности всесторонне изучить результаты проверки и обжаловать их, в случае несогласия», – сказано в обращении.

Указывается, что коллектив надеется на поддержку губернатора в защите чести и достоинства сотрудников единственного в области специализированного отделения детской гематологии и онкологии, сохранении врачебного и сестринского персонала.

«В отношении пациентов, которые затронуты данной ситуацией, прилагаются все усилия по продолжению специфического лечения, обследования и проведения консультаций в ведущих федеральных центрах страны. Одновременно проводится работа с родителями по консультированию и поддержке. Мы уверены, что Вы, как губернатор Амурской области, защитите своих избирателей и не будете основываться на политических амбициях партии ЛДПР», – говорится в документе.

Ранее Амур.инфо сообщало, что всего на территории Амурской области на сегодняшний день зарегистрировано 26 детей разных возрастных групп, имеющих онкологические заболевания и положительные анализы крови на наличие гепатита С. Источник заражения не установлен. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что в ходе эпидрасследования причины распространения вируса устранены.

Просмотров всего: 2528

#дети #здоровье

распечатать


Общество 5

Главврач АОДКБ опровергает информацию о многократном использовании перчаток и катетеров
Общество 3

В Тынде накануне Нового года трое сирот получили квартиры
Происшествия 4

Амурский минздрав: гепатитом С в Приамурье заболели 26 детей с онкологией
Происшествия 61

Глава Приамурья о ситуации с гепатитом: виновных строго накажут, если имела место халатность
Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    Поддерживаю. Вчера надо было написать письмо.

    Шельмование медиков - обычная практика в нашем странном обществе. То, что это дорога в никуда понимает пока малое количество граждан. Это пока.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    3 часа назад

    По медицинским показателям приходилось неоднократно быть с ребёнком пациентом уроандрологического центра данной больницы. Нареканий вообще никогда не было, врачи от бога, включая заведующего Носкова А.В., зачем столько «грязных», необоснованных комментариев на АОДКБ. По поводу стерильности- перчаток, катетеров, полный бред, не могло этого быть!!!!

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    канцелярия губернатора распространяет документы по сми? ))

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что в ходе эпидрасследования причины распространения вируса устранены.



    Любопытно, как это они так сделали?

  • Ярославович

    Ярославович
    3 часа назад

    В такой больнице, как АОДКБ, не может быть никаких санитарно-эпидемиологических нарушений. Это одна из образцовых МО.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    так сам губернатор написал про нарушения-многоразовые перчатки и катеторы

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев1

    так сам губернатор написал про нарушения-многоразовые перчатки и катеторы



    Губер сам это видел?



    Или со слов адекватов?



    Братеев, ты когда-нибудь современный катетер видел?



    Сможешь его второй раз использовать?



  • Марина Н

    Марина Н
    2 часа назад

    А Труш вместо того, чтоб нести бред по 1 каналу лучше бы обратился в отделение онкогематологии и спросил может чем помочь, например игрушки для игровой комнаты купить, детей порадовать!!! Дизайнер, блин....

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Марина дооптимизировались что и игрушки должен покупать депутат а не больница

  • Марина Н

    Марина Н
    2 часа назад

    Ну да, лучше то "языком молотить", чем делом помочь...

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Марина вы это Калите напишите и губернатору-раз там игрушек не хватает-даже этого элементарного нет

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Марина вы это Калите напишите и губернатору-раз там игрушек не хватает-даже этого элементарного нет

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Не нужно даже быть пациентом АОДКБ, просто пройдитесь летом мимо данной больницы!!! Сколько цветов, как всё ухожено и чисто!!! Не верю, что всё это так!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев1

    Марина вы это Калите напишите и губернатору-раз там игрушек не хватает-даже этого элементарного нет



    А кто мешает это сделать вам, элдэпэрастам?



    Вы даже коммунистов не смогли поддержать против пенсионного закона.



    Правда, назначение лучшего премьера страны поддержали.



    Но это, скорее, в минус, чем в плюс.



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кстати, мог бы уже и запомнить, что Калита никаким местом не касается не то, чтобы АОДКБ в частности, но и даже городских поликлиник!

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Старый не лукавьте-КПРФ слила пенсионный референдум

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Старый кандидатура Медведева внесена президентом Путиным за которого проголосовало подавляющее большинство населения страны-ему с ним работать

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    Что-то не пойму... Сам же губернатор официально заявлял, что там многократно использовали перчатки и т.д....то есть врачи обратились к тому, кто сам их обвиняет?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    lana78, +++++!!! Абсолютно согласен! Посмотрите новость за 19.32, 26.12.2018 года...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    lana78

    Что-то не пойму... Сам же губернатор официально заявлял, что там многократно использовали перчатки и т.д....то есть врачи обратились к тому, кто сам их обвиняет?



    Это вы своей соседке, разносящей по дому сплетни про вас, можете сказать сразу все, что о ней думаете, а тут деловой этикет и протокол. Но смысл тот же.

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    ОдногруппникПо медицинским показателям приходилось неоднократно быть с ребёнком пациентом уроандрологического центра данной больницы. Нареканий вообще никогда не было, врачи от бога, включая заведующего Носкова А.В., зачем столько «грязных», необоснованных комментариев на АОДКБ. По поводу стерильности- перчаток, катетеров, полный бред, не могло этого быть!!!!


    +++++

  • Sneginka

    Sneginka
    1 час назад

    А зачем игрушки в игровую? Она все равно закрыта, работает до обеда, когда дети все на процедурах. Сами лежали в этом году.

  • Sneginka

    Sneginka
    1 час назад

    Зацепились за катеторы, не катеторы а заглушечки к ним, пробки такие. От одного сняли, в баночку кинули другому закрутили.

  • Sneginka

    Sneginka
    57 минут назад

    А к врачам притензий нет! Они свое дело знают и делают его хорошо! А вот персонал который проводит все эти монепуляции

  • Геральт

    Геральт
    52 минуты назад

    Oldlord



    ~~Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что в ходе эпидрасследования причины распространения вируса устранены.



    Любопытно, как это они так сделали?



    как сообщили чтоли?



    как в анекдоте про деда и соседа. тот говорит что может 10 раз за ночь, так и вы говорите.



  • Sneginka

    Sneginka
    52 минуты назад

    Вы поймите, что достаточно одному недобросовестному работнику в одну смену сделать такое и будет все отделение инфицировано.

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Братеев1

    Старый не лукавьте-КПРФ слила пенсионный референдум



    Не без помощи ЛДПР... )





    ~~кандидатура Медведева внесена президентом Путиным за которого проголосовало подавляющее большинство населения страны-ему с ним работать



    Тупые отмазки проплаченных либерастов!



    Вы бы не в заднице отсиживались, критикуя остальные партии, а объединили бы усилия и законным путём захватили власть!



    Но, ответственность за страну вам не нужна.



    Вас устроит подачка с барского стола и хайп, для видимости борьбы.



    Слабаки!



  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Sneginka

    Вы поймите, что достаточно одному недобросовестному работнику в одну смену сделать такое и будет все отделение инфицировано.



    Вы поймите, сначала надо, чтобы этот "недобросовестный работник" сам нашёл инфекцию!



    Только вот ни одна комиссия не нашла эту инфекцию в АОДКБ.



    Что вы думаете теперь по этому поводу?



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 минуты назад

    ещё будут комментарии?

  • Sneginka

    Sneginka
    2 минуты назад

    Какую инфекцию искать!, я говорю про нормы санпина! Медсестра открутила заглушку от котетера у инфецированного и прикрутила не инфецированному! И он стал инфецированым. Да что Вам объяснять? Пока сами там не побудете не узнаете.

Показать все (30) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь