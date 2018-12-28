«Пункт назначения»: амурчане в соцсетях обсуждают необычное ДТП

Инстаграм-паблик blag_dtp опубликовал фотографию, сделанную, как сообщается, по дороге на поселок Февральск Селемджинского района. Как видно, грузовой автомобиль, перевозивший бревна, попал в серьезную аварию.

Судя по снимку, кабина машины оказалась поднята над землей, а перевозившийся груз вывалился на дорогу. В результате проезжая часть оказалась перегорожена.

Пользователи социальных сетей сравнили грузовик с персонажем серии кинофильмов «Трансформеры». Также фотография им напомнила другую серию фильмов – «Пункт назначения».

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что люди в аварии не пострадали.