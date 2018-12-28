В Благовещенске убили двух мужчин

В четверг вечером, 27 декабря, в Благовещенске убили двух человек. Убийство произошло в квартире жилого дома по улице Пушкина. В полиции Благовещенска подтвердили, что вызов сотрудников по адресу на место происшествия был.

В следственном управлении рассказали, что по факту возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство двух лиц». Задержан подозреваемый в совершении преступления – мужчина 1989 года рождения. Его поместили в изолятор временного содержания, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительной версии, трое мужчин в одной квартире вместе выпивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, и один из них убил своих собутыльников.