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1 января в Благовещенске на пробежку выйдут Деды Морозы

1 января в Благовещенске на пробежку выйдут Деды Морозы
Фото: клуб любителей бега «Бег к мечте»

1 января 2019 года в Благовещенске пройдет забег в новогодних костюмах. Участники клуба любителей бега «Бег к мечте» преодолеют около 5 километров в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.

Спортивное мероприятие состоится на городской набережной. Маршрут – от стадиона «Амур» до площади имени Ленина и обратно. Как говорится в сообщении клуба «Бег к мечте», это не соревнования, а пробежка в легком темпе.

Присоединиться к забегу приглашают всех желающих. Сбор участников – в 12:00 в манеже стадиона «Амур» (улица Ленина, 160, вход со стороны улицы Артиллерийской). Старт запланирован на 12:30.

Телефон координатора мероприятия: 8-914-565-82-29 (Екатерина).

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#Новый год #отдых #спорт

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