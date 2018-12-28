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Смешарики, волшебники, Маша и Медведь – в амурской колонии построили снежный городок

Смешарики, волшебники, Маша и Медведь – в амурской колонии построили снежный городок
Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

В амурской исправительной колонии № 2 в селе Возжаевка Белогорского района подходит к завершению традиционный конкурс среди осужденных на лучшую скульптуру, выполненную из снега. В конкурсе приняли участие около 15 человек.

Заготавливать материал для фигур в колонии начали еще в ноябре, после первых снегопадов. На площадке установили специальные деревянные короба, куда при уборке территории складировался снег. После того как он был плотно утрамбован, участники конкурса приступили к работе. С помощью лопат, строительных шпателей и ножовок скульпторы старались реализовать свои творческие задумки.

За неделю до Нового года в учреждении появился снежный городок, в котором поселились герои популярных мультфильмов и народных сказок. Территорию украсили Маша и Медведь, смешарики, снежные зайцы, волки, собаки, снеговики, чародей, гном, рыцари в доспехах, нарядные елочки, сказочные избушки и волшебные часы с маятником. В нескольких интерпретациях представлены традиционный Дед Мороз, а также главный символ наступающего Нового 2019 года – свиньи, кабаны и поросята разных видов и размеров.

Всего участники конкурса создали более 20 снежных фигур. На их изготовление ушло не меньше недели. После того как фигуры были закончены, конкурсанты приступили к раскрашиванию. Для придания снегу яркого цвета мастера использовали водоэмульсионную краску.

Скульптуры останутся на территории колонии все новогодние праздники. Осужденные, принявшие активное участие в воспитательном мероприятии, будут отмечены грамотами от руководства исправительного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#конкурсы

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