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28декабря
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сегодня, 11:05 2

В Тынде накануне Нового года трое сирот получили квартиры

В Тынде накануне Нового года трое сирот получили квартиры
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В Тынде в преддверии Нового года еще трое сирот получили долгожданные ключи от квартир. Новоселами стали двое парней и девушка.

«Это настоящий новогодний подарок, о котором только можно было мечтать! Я впервые встречу Новый год в собственном жилье. До этого мне приходилось скитаться по съемным углам, жить у друзей и на работе, – делится эмоциями 22-летний Григорий. – Спасибо администрации города за просторную, теплую квартиру».

Две однокомнатные квартиры переданы в пользование детям-сиротам на улице Фестивальной и одна – на Кольцевой, в микрорайоне Новый Таежный.

Если в 2017 году жилье было предоставлено двум сиротам, то в этом году счастливыми новоселами стали шестеро. Они ждали собственного жилья четыре года.

На следующий год городская администрация планирует предоставить десять квартир.

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#дети #соцзащита #Тында

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    хорошая новость из красной столицы Амурской области

  • ОПЯТЬэта

    ОПЯТЬэта
    30 минут назад

    2 квартиры,3 квартиры а далее 10 квартир Молодец глава

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