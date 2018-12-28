В Тынде накануне Нового года трое сирот получили квартиры

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В Тынде в преддверии Нового года еще трое сирот получили долгожданные ключи от квартир. Новоселами стали двое парней и девушка.

«Это настоящий новогодний подарок, о котором только можно было мечтать! Я впервые встречу Новый год в собственном жилье. До этого мне приходилось скитаться по съемным углам, жить у друзей и на работе, – делится эмоциями 22-летний Григорий. – Спасибо администрации города за просторную, теплую квартиру».

Две однокомнатные квартиры переданы в пользование детям-сиротам на улице Фестивальной и одна – на Кольцевой, в микрорайоне Новый Таежный.

Если в 2017 году жилье было предоставлено двум сиротам, то в этом году счастливыми новоселами стали шестеро. Они ждали собственного жилья четыре года.

На следующий год городская администрация планирует предоставить десять квартир.