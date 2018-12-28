Амурчанка спела на вокальном конкурсе «Новая Звезда–2019» (видео)

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Жительница Амурской области Екатерина Москалева стала участницей отборочного этапа всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда–2019». Она выступила в Москве перед жюри, в составе которого были известный телеведущий Леонид Якубович, композитор Максим Дунаевский, певица Зара и другие.

Екатерина исполнила композицию «Снег» Николая Носкова и Алексея Чуланского. За выступление девушка получила 60 баллов. Она сказала, что ей понравилось, как она спела. Однако жюри нашло недостатки, в частности – неустойчивое вибрато, не самый удачный подбор песни.

«Я приеду еще обязательно к вам. И буду петь свою песню, которую хочу», – сказала, прощаясь со зрителями и жюри, Екатерина.

По словам девушки, в основном она исполняет народную стилизацию, это ее конек.

Видео: tvzvezda.ru (Екатерина Москалева – с 44:25)