Амурский минздрав: гепатитом С в Приамурье заболели 26 детей с онкологией

В Амурской области 26 детей с диагнозом онкология заразились гепатитом С. Об этом говорится в официальном ответе регионального министерства здравоохранения, который оказался в распоряжении редакции Амур.инфо.

Документ, датированный 19 декабря, адресован главному врачу ФБГУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций» Ирине Самойловой. Амур.инфо приводит полный текст ответа.

«В настоящее время в министерстве здравоохранения Амурской области находится на рассмотрении 8 обращений родителей по вопросу организации лечения их детей, имеющих онкологические заболевания, от гепатита С. Всего на территории Амурской области на сегодняшний день зарегистрировано 26 детей разных возрастных групп, имеющих онкологические заболевания и положительные анализы крови на наличие гепатита С.

Согласно обращениям, родители отказываются от использования в лечении их детей интерферон-содержащих схем лечения гепатита С, ссылаясь на наличие онкологических заболеваний у детей. В ближайшее время министерством здравоохранения области будут подготовлены пакеты медицинских документов на каждого ребенка. Просим принять пакеты медицинских документов детей, имеющих онкологические заболевания и положительные результаты анализов крови на вирус гепатита С для решения вопроса о тактике лечения и дальнейшего консультирования в режиме ВКС», – говорится в документе, который подписан первым заместителем министра здравоохранения Амурской области Еленой Николаевой.

Тем временем ситуацию прокомментировали в амурском Роспотребнадзоре.

«Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в течение нескольких месяцев проводится эпидрасследование по факту заболевания детей гепатитом С. В ходе эпидрасследования причины распространения вируса устранены. Все необходимые мероприятия Роспотребнадзором выполнены. К расследованию привлечены ведущие ученые-эпидемиологи, результаты расследования направлены в правоохранительные органы. О результатах рассмотрения можно будет говорить позже», – сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области Ольга Курганова.

Ранее сообщалось, что источник гепатита С выявлен не был. По факту массового заболевания детей, которые проходили лечение в АОДКБ, следственное управление возбудило уголовное дело. Проверку проводит прокуратура.

Василий Орлов в своем Инстаграме написал, что произошедшее – «серьезный повод для анализа состояния дел в нашем здравоохранении и качества медицинских услуг, оказываемых амурчанам», а также, что «эта работа уже ведется, общественность будет информироваться о результатах».