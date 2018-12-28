В Благовещенске зафиксированы нападения на молодых девушек

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 11:06



В Благовещенске нападают на молодых девушек. По предварительным данным, достоверно известно о трех фактах. Полиция выясняет, сколько мужчин совершают нападения – один или двое. Очевидцы говорят, что к девушкам приставал молодой мужчина восточной внешности.

Как сообщили Амур.инфо родственники пострадавших, 22 декабря в районе дома № 11 на Игнатьевском шоссе молодой мужчина восточной внешности, одетый в черную дубленку и черную шапку, вел себя агрессивно, пристал к девушке. Она гуляла с собакой, которая начала гавкать, и он отошел.

Через некоторое время в этом же районе он пристал к другой несовершеннолетней девушке, входившей в подъезд своего дома. Он попытался ее поцеловать, но она вырвалась и убежала. Нападавший, по словам пострадавшей, говорил с акцентом. «Мужчина не был пьян, от него не пахло алкоголем, на наркомана он тоже не был похож. Он все время называл меня Леной и говорил: "До встречи, увидимся"», – рассказала Амур.инфо одна из девушек.

Позже в в этот же день похожая ситуация возникла у дома по улице Дьяченко. Мужчина восточной внешности пристал к молодой девушке, но она вырвалась и убежала.

Кроме этого, в мессенджере по благовещенским группам начали распространять сообщение о том, что 27 декабря примерно в 21:15 в районе дома № 12/3 по Игнатьевскому шоссе также было совершено нападение на девушку. Сообщается, что нападавший – высокий мужчина 25-30 лет восточной внешности. Был одет в черную шапку, коричневую куртку и черные штаны. Он увязался за девушкой, вошел за ней в подъезд, прижал в угол и полез под одежду. Девушка смогла убежать.

Два происшествия, случившиеся 22 декабря на улице Дьяченко и Игнатьевском шоссе, зарегистрированы в полиции. В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту Амур.инфо подтвердили это и добавили, что правоохранители выезжали на места происшествия. Материалы переданы на рассмотрение в следственные органы. Возможно, нападения совершали разные мужчины. Полиция устанавливает лиц, причастных к данным инцидентам. Информацию о третьем случае нападения зарегистрировали в полиции 28 декабря. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, ведется проверка.

В пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области подтвердили, что в следственном отделе по городу Благовещенску зарегистрирован материал проверки этих фактов.