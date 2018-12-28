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В Благовещенске зафиксированы нападения на молодых девушек

В Благовещенске зафиксированы нападения на молодых девушек
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 11:06

В Благовещенске нападают на молодых девушек. По предварительным данным, достоверно известно о трех фактах. Полиция выясняет, сколько мужчин совершают нападения – один или двое. Очевидцы говорят, что к девушкам приставал молодой мужчина восточной внешности.

Как сообщили Амур.инфо родственники пострадавших, 22 декабря в районе дома № 11 на Игнатьевском шоссе молодой мужчина восточной внешности, одетый в черную дубленку и черную шапку, вел себя агрессивно, пристал к девушке. Она гуляла с собакой, которая начала гавкать, и он отошел.

Через некоторое время в этом же районе он пристал к другой несовершеннолетней девушке, входившей в подъезд своего дома. Он попытался ее поцеловать, но она вырвалась и убежала. Нападавший, по словам пострадавшей, говорил с акцентом. «Мужчина не был пьян, от него не пахло алкоголем, на наркомана он тоже не был похож. Он все время называл меня Леной и говорил: "До встречи, увидимся"», – рассказала Амур.инфо одна из девушек.

Позже в в этот же день похожая ситуация возникла у дома по улице Дьяченко. Мужчина восточной внешности пристал к молодой девушке, но она вырвалась и убежала.

Кроме этого, в мессенджере по благовещенским группам начали распространять сообщение о том, что 27 декабря примерно в 21:15 в районе дома № 12/3 по Игнатьевскому шоссе также было совершено нападение на девушку. Сообщается, что нападавший – высокий мужчина 25-30 лет восточной внешности. Был одет в черную шапку, коричневую куртку и черные штаны. Он увязался за девушкой, вошел за ней в подъезд, прижал в угол и полез под одежду. Девушка смогла убежать.

Два происшествия, случившиеся 22 декабря на улице Дьяченко и Игнатьевском шоссе, зарегистрированы в полиции. В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту Амур.инфо подтвердили это и добавили, что правоохранители выезжали на места происшествия. Материалы переданы на рассмотрение в следственные органы. Возможно, нападения совершали разные мужчины. Полиция устанавливает лиц, причастных к данным инцидентам. Информацию о третьем случае нападения зарегистрировали в полиции 28 декабря. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, ведется проверка.

В пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области подтвердили, что в следственном отделе по городу Благовещенску зарегистрирован материал проверки этих фактов.

Просмотров всего: 3234

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    обратный эффект миграционной политики

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    ...А если нападающего ножиком потыкает или с травмата в голову настреляет - сядет, судя по новостям.

    Если девушкина собака страждущему задницу откусит - будет оплачивать лечение его задницы пожизненно...

    Хотя ВС РФ вроде как "разрешал" при необходимой обороне хоть кирпичОм по голове бить.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а мы смеялись над Европой и их толерантностью((( напустили к себе дешевую рабочую силу а она теперь к нам под одежду лезет!!! я не хочу разжигать.... но количество "восточных ребят" на улицах меня напрягает, особенно в районе банкоматов(((

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Что-то Леночка давно не отписывалась...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Носите девушки ножи и перцовку. Выдавливайте глаза, кусайте за нос, уши, губы.

  • DrDimon

    DrDimon
    39 минут назад

    Ditrih

    Хотя ВС РФ вроде как "разрешал" при необходимой обороне хоть кирпичОм по голове бить.



    Можно. Хоть кирпичом, хоть гаечным ключом на 36, хоть арматуриной, хоть туфелькой на шпильке (в умелых руках страшное оружие, доложу я вам).

    Главное, чтобы вред, нанесенный пострадавшему был соразмерен причиняемому вреду.

    Если вас послали вниз по матушке по Волге, а вы в ответ шмальнули из травмата - посодют, как пить дать.

    А соразмерность и пределы необходимой обороны могут трактоваться ну ОЧЕНЬ широко.

    Одна такая самооборонилась. Хотя история довольно мутная.

    Правда, есть и другие примеры.

    В последнем случае сначала влепили двушечку условно, а потом оправдали.

  • DrDimon

    DrDimon
    27 минут назад

    Gangstarr

    Носите девушки ножи



    Нож как оружие самообороны? Хм...

    Вот тут точно посадят. Да и навыки работы с ножом, если вы не разведчик-диверсант, ограничиваются нарезкой колбасы.



    и перцовку.



    Другое дело. Очень эффективно. Есть даже специальные "дамские" баллончики нежно-розового цвета.

    Где у нас девушки носят всю свою мелочевку?

    Правильно, в сумочке.

    Никогда в дамскую сумочку не заглядывали? Если нет, загляните, не поленитесь.

    Такого бардака ни одному самому безалаберному мужику даже не приснится.

    Сколько времени пройдет, пока она из всего ЭТОГО выковыряет баллончик?

    Правильно, много.

    За это время можно успеть раз 10 изнасиловать, расчленить и по частям сбросить в Бурхановку.

  • OT

    OT
    26 минут назад

    Таджикистан или узбекистан орудует. Это их характерности.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    20 минут назад

    DrDimon

    Gangstarr

    Носите девушки ножи



    Нож как оружие самообороны? Хм...

    Вот тут точно посадят. Да и навыки работы с ножом, если вы не разведчик-диверсант, ограничиваются нарезкой колбасы.



    и перцовку.



    Другое дело. Очень эффективно. Есть даже специальные "дамские" баллончики нежно-розового цвета.

    Где у нас девушки носят всю свою мелочевку?

    Правильно, в сумочке.

    Никогда в дамскую сумочку не заглядывали? Если нет, загляните, не поленитесь.

    Такого бардака ни одному самому безалаберному мужику даже не приснится.

    Сколько времени пройдет, пока она из всего ЭТОГО выковыряет баллончик?

    Правильно, много.

    За это время можно успеть раз 10 изнасиловать, расчленить и по частям сбросить в Бурхановку.



    а что делать, если в карманах пуховиков, например, девушки носить что-либо отказываются.

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