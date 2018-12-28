В Хабаровске неизвестный в маске подорвал себя в павильоне

Страшное происшествие произошло на промышленной базе в Хабаровске. Туда ворвался неизвестный и подорвал себя. Есть пострадавшие

По предварительным данным СУ СК РФ по Хабаровском краю, в магазин строительных материалов пришел мужчина с целью совершения разбоя. Женщина-продавец оказала сопротивление. Злоумышленник применил физическую силу. На шум прибежали двое работников магазина и попытались заступиться за коллегу.

«Злоумышленник достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его. В результате нападавший погиб, продавец и двое работников магазина доставлены в больницу. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю по связям со СМИ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом».

«В 16 часов прозвучал сильный хлопок. Было очень громко. Я не то чтобы испугалась, больше растерялась. Через пару минут приехали полицейские и машины скорой помощи. Медики вынесли нескольких человек и сразу уехали. Террорист, взорвавший гранату, погиб на месте», – говорит Светлана, продавщица.

В краевой клинической больнице № 2 уточнили, что к ним поступили двое пострадавших с осколочными ранениями. Один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение.

«Третий пострадавший доставлен в ККБ № 1. Мужчине 1976 года рождения диагностировали ранения груди, живота и открытый перелом левой руки», – добавили в больнице.

Полицейские с места происшествия уехали. Труп отправлен в морг. На вид мужчине от 30 до 40 лет. Жители, которых пригласили как понятых его не опознали, сообщает DVhab.ru.

«Похож он на одного, Сашу, но лицо так обезображено, что не поймешь», – рассказал один из понятых Виктор.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения для более полного воссоздания картины происшествия.