В Благовещенске на видео сняли предполагаемого поджигателя автомобиля
В социальных сетях опубликовано видео, снятое, по-видимому, камерой наблюдения. По сведениям инстаграм-паблика mreporter_blg, это происшествие было в Благовещенске. Ролик запечатлел человека, который, предположительно, поджег автомобиль.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту поступило сообщение в полицию, проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить причину возгорания. Устанавливаются причастные лица.
Ранее Амур.инфо сообщало, что вечером 26 декабря в Благовещенске, вблизи перекрестка улиц Амурской и Артиллерийской, горела легковая иномарка. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля, люди не пострадали.
Видео, фото: instagram.com/mreporter_blg
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