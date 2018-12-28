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28декабря
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сегодня, 09:31 1

В Благовещенске на видео сняли предполагаемого поджигателя автомобиля

В Благовещенске на видео сняли предполагаемого поджигателя автомобиля
Фото: кадр видео

В социальных сетях опубликовано видео, снятое, по-видимому, камерой наблюдения. По сведениям инстаграм-паблика mreporter_blg, это происшествие было в Благовещенске. Ролик запечатлел человека, который, предположительно, поджег автомобиль.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту поступило сообщение в полицию, проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить причину возгорания. Устанавливаются причастные лица.

Ранее Амур.инфо сообщало, что вечером 26 декабря в Благовещенске, вблизи перекрестка улиц Амурской и Артиллерийской, горела легковая иномарка. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля, люди не пострадали.

Видео, фото: instagram.com/mreporter_blg

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#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    упырь((( но думаю он только исполнитель

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