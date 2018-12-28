Сколько сейчас стоят старые елочные украшения: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

20-километровый порог скорости вот-вот отменят; выяснилось, что Сталин не казнил ни одного Героя соцтруда; в китайском городке Ланфан запрещено отмечать Рождество. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» обязательно прочтите о том, что Минтранс поддерживает штрафы за превышение порога скорости на 10 километров в час. Нужно готовиться к тому, что 20-километровый порог вот-вот отменят, и, чтобы это не стало неожиданностью, возьмите заметку на заметку.

Что еще примечательного. Еще пишут о том, что, выбирая между свободой и порядком, более 70 % россиян выбрали порядок. Это выяснили социологи. Странно, не правда ли? По логике вещей, получается, что более 70 % россиян выбрали тюрьму?!

И поставив два знака – вопросительный и восклицательный – и уже готовясь приступить к следующей публикации, вдруг подумал вдогонку о том, что опрашиваемые россияне всего-навсего констатировали факт... Многоточие.

Вам статья

Далее у нас «Российская газета-Неделя», где рассказывается о том, что власти китайского городка Ланфан, где проживают всего 4 миллиона человек, запретили жителям отмечать Рождество. Никаких праздничных распродаж, никакого украшения в домах, никаких мероприятий типа хороводов. Таким образом здесь борются с пропагандой религии: все государственные праздники в Китае – атеистические.

Также в номере

Много интересного я прочел в названном еженедельнике (например, узнал, о том, что Сталин не казнил ни одного Героя соцтруда, или о том, что в 1950 году этого звания лишили сразу 15 работников сельского хозяйства за «приписки» – об этом в статье «Золотые мои»).

С интересом прочитал материал Александра Ярошенко о нашем амурском хирурге Владимире Шаповалове – не пропустите и вы. Еще узнал, что зимой домашние растения следует поливать спиртом. Задумался. Все мы где-то домашние растения.

Ну и прочтите еще о поэтессе Зинаиде Александровой, авторе бессмертных строчек «Маленькой елочке холодно зимой». Вы, поди, думали, что их написали Михалков, Маршак или Барто? И мысленно напевая знакомую с пеленок песенку, приступаю к главной газете области.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня публикует репортаж с запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный. Взлетела с первого раза, имея на борту 28 спутников. Наблюдавшая за пуском иностранная журналистка Ирэн Клотц, делясь впечатлениями об Амурской области, сказала, что с тех пор, как она ступила на нашу землю, ее не покидают мысли о Марсе. И, показав на снег, посетовала, что по песку нельзя походить босичком.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» вас вряд ли заинтересует материал, рассказывающий о том, кто вас будет развлекать по телевидению в новогоднюю ночь. А и действительно: если вас окружат приличные собутыльники, то не все ли равно, кого покажут. А если встретите Новый год на трезвую, то придется пялиться на то, что покажут. Логично?

Ну тогда сразу читайте о том, что продажу табака запретят. Совсем. Но делать это будут постепенно: повышать акцизы, агитировать бросить курить, насильно заставлять заниматься спортом, бороться с рекламой, прекратят лечение курильщиков и т.д. Но про введение расстрела пока ничего не написано: все-таки в стране мораторий на смертную казнь.

Также в номере

На что еще советую обратить внимание в «Комсомолке» – на то, сколько сегодня стоят старые елочные украшения. За стекляшки советского времени можно запросто выручить у коллекционеров до десятков тысяч рублей. Правда, если под рукой есть игрушка и сам коллекционер. Но я сказал «стекляшка», а между тем самыми дорогими являются игрушки из ваты (до сотен тысяч рублей!) – те самые, что вы недавно повыкидывали как несовременные и потому ненужные.

Прочитав статью, вы поймете, что кусание локтя – не такая уж сложная задача.