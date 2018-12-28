Марат Башаров избил очередную жену в лифте

44-летнего Марата Башарова снова обвинили в рукоприкладстве. Актер и телеведущий избил жену Елизавету Шевыркову, об этом сообщил ее брат Федор.

Он рассказал, что Башаров сломал супруге нос, сейчас она находится в больнице вместе с сыном Марселем.

По словам Федора, актер избивал Елизавету и раньше. В прошлом году Шевыркова попала в больницу с травмой руки, но тогда не стала рассказывать о жестокости мужа.

Мать Елизаветы Шевырковой рассказала подробности резонансного избиения молодой женщины 44-летним актером Маратом Башаровым. По ее словам, семейный скандал произошел около 2 часов ночи.

Теща актера утверждает, что Елизавета попыталась с ребенком на руках убежать от мужа, который на них нападал. Однако Башаров догнал супругу в лифте и ударил ее. Пострадавшая приехала в больницу в 5 утра вместе с матерью, сообщает Cosmo.ru.

Прошлый брак Марата распался именно из-за рукоприкладства актера. В 2015 году Екатерина Архарова развелась с Башаровым после 10 месяцев брака. Артист жестоко избил жену и выгнал из дома. Врачи диагностировали у актрисы перелом носа и сотрясение мозга. После инцидента Марат публично извинился перед женой, но Архарова его не простила и подала на развод.

В 2017 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, с которой познакомился в социальных сетях. В июле 2016 года у них родился сын Марсель.