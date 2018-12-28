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28декабря
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сегодня, 09:27 5

Марат Башаров избил очередную жену в лифте

Марат Башаров избил очередную жену в лифте
Фото: instagram.com/elizavetabasharova/?hl=ru

44-летнего Марата Башарова снова обвинили в рукоприкладстве. Актер и телеведущий избил жену Елизавету Шевыркову, об этом сообщил ее брат Федор.

Он рассказал, что Башаров сломал супруге нос, сейчас она находится в больнице вместе с сыном Марселем.

По словам Федора, актер избивал Елизавету и раньше. В прошлом году Шевыркова попала в больницу с травмой руки, но тогда не стала рассказывать о жестокости мужа.

Мать Елизаветы Шевырковой рассказала подробности резонансного избиения молодой женщины 44-летним актером Маратом Башаровым. По ее словам, семейный скандал произошел около 2 часов ночи.

Теща актера утверждает, что Елизавета попыталась с ребенком на руках убежать от мужа, который на них нападал. Однако Башаров догнал супругу в лифте и ударил ее. Пострадавшая приехала в больницу в 5 утра вместе с матерью, сообщает Cosmo.ru.

Прошлый брак Марата распался именно из-за рукоприкладства актера. В 2015 году Екатерина Архарова развелась с Башаровым после 10 месяцев брака. Артист жестоко избил жену и выгнал из дома. Врачи диагностировали у актрисы перелом носа и сотрясение мозга. После инцидента Марат публично извинился перед женой, но Архарова его не простила и подала на развод.

В 2017 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, с которой познакомился в социальных сетях. В июле 2016 года у них родился сын Марсель.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Ну что сказать то? Кухонный боксер он. Нет уважения к этому человеку

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Очередная небось искренне считала, что её точно не тронет, а первая была дура))

  • OT

    OT
    53 минуты назад

    А за что? Обманывали наверно его в чем-то? Или он просто так из-за своего плохого настроения разряжался?

  • alex 3

    alex 3
    47 минут назад

    Панин 2

  • sinoptik

    sinoptik
    2 минуты назад

    "В 2017 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, с которой познакомился в социальных сетях. В июле 2016 года у них родился сын Марсель."

    ???

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