Массовые проверки водителей на трезвость будут идти в Благовещенске 28 декабря

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Госавтоинспекция информирует, что в Благовещенске и Благовещенском районе с 28 по 30 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В его рамках 28 декабря будут проводиться массовые проверки водителей на выявление признаков состояния опьянения.

Цели данного мероприятия – предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения, правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

За 11 месяцев 2018 года по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 66 ДТП, в которых 2 человека погибли, 95 получили травмы различной степени тяжести. За этот период сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 45 958 нарушений ПДД. Из них: 846 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения; 218 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 350 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования влекут административный штраф – 30 тысяч рублей, с лишением права управления машиной на срок от 1,5 года до 2 лет.

С 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю в этом случае, – лишение свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте по телефонам 42-52-62, 02.