В Амурской области морозно и ветрено: прогноз погоды на 28 декабря

Фото: Амур.инфо

28 декабря в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер дует с севера, северо-запада со скоростью 4-9, в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит минус 15-20 градусов, местами на севере – около 30.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут около 18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 289

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова