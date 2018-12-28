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В Амурской области морозно и ветрено: прогноз погоды на 28 декабря

В Амурской области морозно и ветрено: прогноз погоды на 28 декабря
Фото: Амур.инфо

28 декабря в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер дует с севера, северо-запада со скоростью 4-9, в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит минус 15-20 градусов, местами на севере – около 30.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут около 18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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