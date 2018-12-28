Запущенные с Восточного иностранные спутники вышли на связь

«С малыми космическими аппаратами установлена связь», – сказали в АО «Главкосмос пусковые услуги».

Запуск малых космических аппаратов и «Канопусов-В» состоялся на Восточном 27 декабря. Ракета стартовала в 11:07 по амурскому времени. Через девять минут после пуска разгонный блок «Фрегат» с аппаратами и спутниками отделился от третьей ступени носителя. Примерно через час на расчетные орбиты были выведены спутники «Канопус-В».

Большинство из 26 иностранных аппаратов принадлежат американским заказчикам. В числе этих спутников – 12 спутников Dove типа «Кубсат», которые были разработаны и изготовлены компанией Planet Labs Inc. и должны будут войти в состав Flock 3k – новейшей группировки коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли, дополняющей орбитальную группировку компании Planet из более чем 100 спутников Dove.

Также на орбиты были выведены восемь спутников типа Lemur американской компании Spire Global Inc., предназначенных для получения сигналов системы автоматического распознавания морских судов, прогноза погоды и наблюдения за воздушными судами.

Кроме того, были запущены аппараты: ZACube-2, созданный специалистами Технологического университета Капского полуострова и Французского южноафриканского технологического института (ЮАР); Lume-1, разработанный Университетом Виго (Испания); GRUS японской компании Axelspace; D-Star ONE (iSat) и D-Star ONE (Sparrow), принадлежащие европейскому интегратору малых спутников ECM Space Technologies GmbH (Германия); UWE-4, спроектированный Вюрцбургским университетом (Германия).