В Приамурье с начала года указали на дверь 103 иностранцам

Из Амурской области с начала 2018 года принудительно выдворили 103 иностранных гражданина, которые пребывали в России незаконно. В их числе граждане Молдовы, КНР, Армении, республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

На днях судебными приставами был выдворен из РФ гражданин Киргизии. Он в течение нескольких лет находился на территории Амурской области, трудился на заготовке леса. При этом необходимых документов и разрешения на работу у мужчины не было, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Амурской области. Выдворение произошло по соответствующему решению Архаринского районного суда.

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Александр Авдеев