Гороскоп на 28 декабря: Водолеев ждет успех, Дев ждут трудности
Восход Солнца: 08:29
Заход Солнца: 16:33
Солнце в Козероге.
Овен. Сегодня самые обычные вещи подарят Овнам самые необычные ощущения. Вечер готовит приятный сюрприз и бурю эмоций.
Телец. На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Особенно опасайтесь новых, на первый взгляд, даже перспективных деловых знакомств.
Близнецы. Сегодня вы нарушите собственные правила и захотите побездельничать. Звезды поддерживают это желание и советуют заранее предупредить об этом окружающих.
Рак. Благоприятный день. Многие Раки будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты.
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Лев. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели.
Дева. Первая половина дня неблагоприятна и чревата трудностями в профессиональных и семейных отношениях. Финансовое положение несколько ухудшится.
Весы. Сейчас вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Вечер проведите в кругу друзей, они очень давно хотели с Вами встретиться, но у Вас все не было время. Вот он шанс загладить вину.
Скорпион. Это хорошее время для освоения новых компьютерных программ или современных технологий. Если у Вас были финансовые проблемы, сегодня они могут разрешиться.
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Стрелец. Сегодня Стрелец по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Вам захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок.
Козерог. День складывается удачно. Не нужно никуда спешить, можно заниматься делами в комфортном ритме, общаться только с теми, кто вам симпатичен.
Водолей. Вам пора брать быка за рога и двигаться в направлении своей мечты. Если вы хотите очаровать избранника, то действуйте смело и уверенно.
Рыбы. День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Придется затратить большое количество сил.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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