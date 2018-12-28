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сегодня, 11:00 0

Жителей Благовещенска в новогодние дни порадуют множеством ярких мероприятий

Жителей Благовещенска в новогодние дни порадуют множеством ярких мероприятий
Фото: Амур.инфо

В предпраздничные и праздничные дни в Благовещенске пройдёт множество различных мероприятий, посвящённых Новому году: театрализованные представления, игровые программы, ярмарки-выставки, викторины и, конечно праздничный фейерверк. Скучать в новогодние каникулы никто не будет. Амур.инфо публикует программу новогодних развлечений.

28 декабря воспитанники Амурского кадетского корпуса и ученики гимназии № 1 покажут новогоднее театрализованное представление для воспитанников специальных школ: № 7 Благовещенска, № 10 Белогорска и № 9 Ивановки.

28 и 29 декабря Амурский камерный хор приглашает на концерт в краеведческий музей. На нем разыграют призы и подарки. Некоторые – от руководителя хора Елены Беляевой. В программе концерта «Возрождения» – около 20 номеров. В этом году прозвучит только русская музыка – новогодние и зимние песни. «В лесу родилась елочка», по традиции, артисты споют вместе со зрителями. Прозвучат самые известные композиции, новогодние шлягеры, будут и премьеры.

Главным событием 31 декабря станет городское новогоднее театрализованное представление на площади им. Ленина. В 19:00 здесь будут организованы игровые площадки, конкурсы ростовых кукол и карнавальных костюмов. Завершится представление традиционным поздравлением первых лиц области и города. В 20:00 начнётся новогодний фейерверк.

Дед Мороз и Снегурочка снова встретятся с благовещенцами 3 января с играми, песнями и хороводом. На выставке-конкурсе «Бусы Хавроньи» каждому предложат смастерить эксклюзивное украшение.

6 января всех желающих ждёт в гости «Резиденция Деда Мороза» с выставкой-конкурсом и концертно-развлекательной программой.

План новогодних мероприятий в Благовещенске

Число/время

Место проведения

Наименование мероприятия

Аудитория

30.12 в 12.00

МБ «Дом семьи», Пионерская, 157

Театрализованное представление «Волшебная елочка»

Все категории читателей

30.12 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1

Мастер-класс «Школа Морозейки»

Все категории читателей

30.12 в 15.00

МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1

Праздничный капустник «Чудеса под Новый год»

Все категории читателей

30.12 в 16.00

МБ с. Белогорье Релочная, 22

Нескучный рассказ «Вокруг елки хоровод: история елочных игрушек»»

Дети

30.12 в 16.00

Большой зал ОКЦ, Ленина, 100

Музыкальный спектакль с участием коллективов ОКЦ «Госпожа Метелица»

Все категории населения

30.12 в 17.30

фойе 2 этажа ОКЦ, Ленина, 100

Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»

Все категории населения

31.12 в 19:00

Площадь Ленина

Городское театрализованное представление, конкурсы ростовых кукол и карнавальных костюмов «Театр Деда Мороза». Поздравление первых лиц области и города

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК в 20:00

Все категории населения

31.12 в 21:00

ДК с. Белогорье

Новогодняя дискотека

12+

02.01–08.01, с 13:00 до 15:00

Площадь Ленина

Работа аниматоров в ростовых куклах «С Новым годом, Благовещенск!»

Все категории населения

03.01, в 14:00

Площадь Ленина

Театрализованное детское новогоднее представление

Все категории населения

03.01 в 11:00

ДК с. Белогорье

Детский новогодний утренник

Для дошкольников

03.01 в 11.00

МДБ им. Комарова, Лазо,42

Викторина «Новогодние веселинки от снежинки»

Все категории читателей

03.01 в 11.00

МБ Плодопитомник, Центральная, 1

Новогоднее ассорти «Веселая метелица»

Все категории читателей

03.01 в 12.00

МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская, 3

Игровое представление «В гостях у сказки»

Дети

03.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Игровая программа «Кузькин чемодан»

Все категории читателей

03.01 в 12:00

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

Беседа-игра «Всё про Новый год»

Дети

03.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, Лазо,42

Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

Все категории читателей

03.01 в 12.00

МБ с.Плодопитомник, Центральная, 1

Час творчества «В царстве славного Мороза»

Дети

03.01 в 13.00

МБ «Солнечная», Пограничная, 124/3

Викторина «Новогодний калейдоскоп»

Все категории читателей

03.01 в 13.00

МБ с. Белогорье, Релочная, 22

Литературная игра «Новогодняя угадай-ка»

Дети

03.01 в 14.00

МБ с. Садовое, Юбилейная, 13

Урок творчества «Символ наступившего года»

Дети

03.01 в 14.00

МБ «Диалог», Политехническая, 46

Литературная игра «У елки все волшебники»

Дети

03.01 в 15.00

МБ «Дом семьи», Пионерская 157

Литературная игра «Сундучок Деда Мороза»

Дети

03.01 в 15.00

МДЮБ им. А.Чехова Комсомольская, 3

Игротека «Забытые игры»

Подростки, молодежь

03.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая падь, л-2

Познавательный час «История песни «В лесу родилась елочка»

Дети

03.01 в 16.00

МБ «Центральная», Красноармейская, 128

Мульткинозал «Новогодние истории»

Дети

03.01 - 10.01

ДПИ,Красноармейская159/3

Мастер-классы по всем видам творчества

Школьники, взрослые

03.01-10.01

ДПИ, Красноармейская, 159/3

Обзорные экскурсии по всем видам выставкам Дома ремесел

Школьники, взрослые

03.01-10.01

ДПИ,Красноармейская159/3

Выездные ярмарки-выставки

Жители города

03.01-10.01

ДПИ, Красноармейская,159/3

Праздничные ярмарки

Жители и гости города

03.01 в 12.00

Филиал ОКЦ Чайковского,191

Викторина «Как встречают Новый год на планетах всех широт»

Дети младшего и среднего школьного возраста

03.01 в 16.00

Большой зал ОКЦ, Ленина, 100

Музыкальный спектакль с участием коллективов ОКЦ «Госпожа Метелица»

03.01 в 17.30

ул. Ленина, 100,

фойе 2 этажа ОКЦ

Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»

Все категории населения

03.01 в 19:00

ДК с. Плодопитомник

Дискотека для молодежи «Новогодний драйв»

16+

04.01 в 13:00

Филиал ОКЦ «Харбин» Институтская,3

Игровая программа «Чудо Рождества»

Дети с ОВЗ младшего школьного возраста

04.01 в 16.00

ул. Ленина, 100

Большой зал ОКЦ

Спектакль с участием коллективов «ОКЦ» «Письмо для Деда Мороза»

Дети дошкольного возраста

04.01 в 17.00

ул. Ленина, 100, фойе 2 этажа ОКЦ

Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»

Дети дошкольного возраста

04.01

ДК с. Плодопитомник

Игровая программа «Зимние забавы»

6+

04.01 в 14:00

ДК с. Садовое

Танцевально-развлекательная программа «Деткины игралки»

Дети младшего и среднего школьного возраста

04.01 в 11.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Игра-викторина «Зимняя сказка волшебного леса»

6+ Дети

04.01 в 12.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Творческая мастерская «Зимние узоры»

6+ Дети

04.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Квест «Новогодний переполох»

Все категории читателей

04.01 в 12.00

МДБ им. П.Комарова, Лазо,42

Мастерская Деда Мороза «Символ Нового года – своими руками»

6+ Дети

04.01 в 12:00

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

Театральные игры «Тысяча новогодних историй»

6+ Дети

04.01 в 12.00

МДЮБ

им. А.Чехова, Комсомольская, 3

Творческая

мастерская «Мастер на все руки»

6+ Школьники

04.01 в 13.00

МБ с. Белогорье, Релочная, 22

Игровая программа «Снегуркины потешки»

0+ Дети

04.01 в 13.00

МБ «Диалог», Политехническая, 46

Кино-час «Новогодняя мозаика»

Все категории читателей

04.01 в 14.00

МБ «Дом семьи», Пионерская 157

Литературный вечер «Зимней сказочной порой»

Все категории читателей

04.01 в 15.00

МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская,3

Кинозал «Мультмарафон»

Школьники

04.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Соревнования на улице «У зимних ворот игровой хоровод»

Все категории читателей

05.01 в 11.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Литературная викторина «В гостях у Зимы»

Все категории читателей

05.01 в 12.00

МДБ им. Комарова, Лазо,42

Игровая программа «Поймай снежинку»

Дети

05.01.2019

12.00

МДЮБ им. А. Чехова, Комсомольская, 3

Час творчества «Волшебные окошки»

Школьники

05.01 в 12.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Час творчества «Зима в подарках»

Дети

05.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Игровая программа «В царстве славного Мороза»

Семьи

05.01 в 13.00

МБ «Солнечная», Пограничная, 124/3

Творческая мастерская «Рождественское чудо»

Все категории читателей

05.01 в 13.00

МБ с. Белогорье, Релочная, 22

Игровая программа «Веселый Шародей»

Дети

05.01 в 14.00

МБ «Диалог», Политехническая, 46

Киночас «О Рождестве и рождественских традициях»

Дети

05.01 в 15.00

МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская, 3

Арт-мастерская «Зимний пейзаж»

Подростки

05.01 в 15.00

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

Викторина «Разноцветный серпантин

Дети, молодёжь

05.01 в 15.00

МБ «Дом семьи», Пионерская, 157

Мастер-класс «Чудеса своими руками»

Все категории читателей

05.01 в 15.00

МБ «Центральная», Красноармейская 128

Творческая мастерская «В ожидании рождественского чуда»

Все категории читателей

05.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Познавательно-развлекательная программа «Народные праздники зимы»

Все категории читателей

05.01

ДК с. Плодопитомник

Мастер- класс «Рождественский ангел»

6+

05.01 в 19:00

ДК с. Плодопитомник

Дискотека для молодежи «Новогодний драйв»

16+

05.01 в 16:00

ДК с. Садовое

Традиционное обрядовое рождественское гуляние «Коляда-маледа» рождественские гуляния, колядование

Дети младшего и среднего возраста, молодежь, люди старшего возраста

05.01 в 21:00

ДК с. Садовое

Танцевально-развлекательная программа «Рождество»

Молодежь и взрослое население

05.01 в 11.00

Филиал ОКЦ, Чайковского, 191

Мастер-класс по ДПИ «Рождественский сувенир»

Дети младшего школьного возраста

05.01 в 11.00

Филиал ОКЦ, Кузнечная,210

Мастер-класс по ДПИ «Рождественский подарок»

Дети младшего школьного возраста

05.01 в 16.00

ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ

Музыкальный спектакль театра песни «ОКЦент» «Снежная королева»

Все категории населения

05.01 в 17.00

ул. Ленина, 100, фойе 2 этажа ОКЦ

Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»

Все категории населения

06.01 в 11.00

МДЮБ им. А. Чехова, Комсомольская, 3

Школа плетения косичек «Стильные косы»

Школьники

06.01 в 11.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Беседа-практикум «Рождество: легенды и традиции»

Дети, подростки

06.01 в 12.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Творческая мастерская «Рождества волшебные мгновенья»

Дети

06.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, Лазо,42

Святочные забавы «Как собрались мы на Святки»

Дети

06.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1

Познавательный час «Чарует сказкой Рождество»

Все категории читателей

06.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Семейная рождественская викторина «Рождество приходит в дом»

Семьи

06.01 в 13.00

МБ с. Белогорье, Релочная, 22

Познавательная игра «Рождественская мозаика»

Все категории читателей

06.01 в 13.00

МБ «Диалог», Политехническая, 46

Викторина «В мире русских сказок»

Дети

06.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Фольклорные посиделки «Пусть добро и волшебство нам подарит Рождество»

Все категории читателей

06.01 в 15.00

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

Беседа-игра «Волшебное Рождество»

Дети, молодёжь

06.01 в 16.00

МБ «Центральная», Красноармейская 128

Развлекательная программа «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»

Все категории читателей

06.01 в 17.00

МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская,3

Открытый микрофон «Акустический вечер»

Подростки

06.01 в 14:00

Площадь Ленина

Массовый праздник, конкурс рождественского печенья «Рождественское чудо», «Рождественские колядки»

Все категории населения

06.01 в 16:00

Ленина,100, Малый зал ОКЦ

Спектакль-сказка «Дед Мороз и лето»

Дети дошкольного и младшего школьного возраста

06.01 в 17:00

ул. Ленина, 100, фойе 2 этажа ОКЦ

Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»

Дети дошкольного и младшего школьного возраста

06.01 в 17:00

ДК с. Белогорье

Новогодний концерт

6+

06.01 в 18.00

Филиал ОКЦ, Кузнечная, 210

Дискотека «Like Party у новогодней елки»

Дети младшего и школьного возраста

07.01 в 13.00

Филиал ОКЦ, Чайковского, 191

Народное гулянье «Рождественский сочельник»

Жители р-на Спичфабрики

07.01 в 15.00

ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ

Танцевальный спектакль шоу-балета «Александрия» «Вернуть Рождество»

Все категории населения

08.01 в 12.00

МДЮБ им. А. Чехова, Комсомольская, 3

Час творчества «Пластилиновые фантазии»

Школьники

08.01 в 12.00

МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1

Своя игра «Волшебство новогодних огней»

Все категории читателей

08.01 в 12.00

Городской парк культуры, каток

Игровая программа «Рождественские встречи»

6+

08.01 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, Лазо,42

Турнир по настольным играм «Час игры!»

Дети

08.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Игра-викторина «Сказочный снегопад»

Все категории читателей

08.01 в 13.00

МБ с. Белогорье, Релочная, 22

Литературный видеочас «Галерея новогодних сказок»

Все категории читателей

08.01 в 13.00

МБ «Диалог», Политехническая, 46

Громкое чтение «Светлый праздник Рождества»

Дети

08.01 в 14.00

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

«Новогодний квиз»

Молодёжь

08.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Новогодний квест «Путешествие в Лукоморье»

Все категории читателей

08.01 в 16.00

МБ «Дом семьи», Пионерская 157

Новогодние посиделки «А ну-ка, бабушки!»

Взрослые

08.01 в 16.00

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

Игра «Новогодняя импровизация»

Молодёжь

08.01 в 17.00

МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская, 3

Развлекательная программа «Мега туса»

Подростки

08.01 в 13.00

Филиал ОКЦ, Кузнечная,210

Мастер-класс по ведению инстаграм «Школа блогера»

Молодежь 15-25 лет

08.01 в 13:00

ДК с. Плодопитомник

Просмотр мультфильма «Снежная королева»

6+

09.01 в 16.00

Филиал ОКЦ, Кузнечная,210

Конкурс музыкальных пародий «Один в один»

Дети младшего и школьного возраста

09.01 в 20:00

ДК с. Белогорье

Дискотека 90-х «Танцуют все!»

12+

09.10 в 12.00

МДБ им. П. Комарова, Лазо,42

Час хорошего настроения «Дед Мороз читает сказки»

0+

09.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Показ фильма «Один дома», «Сказочный мульткинозал»

Все категории читателей

09.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Конкурсная программа «Театральный Олимп»

Молодёжь

10.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Показ фильма «Холодное сердце», «Сказочный мульткинозал»

0+

10.01 в 12.00

МДБ П. Комарова, Лазо,42

Познавательный час «Путешествие в мир заповедной природы»

Дети

10.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Литературная викторина «Снежные странички»

Все категории читателей

11.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Семейная игровая викторина «Зимней сказки волшебство»

Семьи

11.01 в 16.00

МБ «Дом семьи», Пионерская 157

Познавательная программа «Пришла коляда – отворяй ворота»

Все категории читателей

11.01

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Игровая программа «Сани! везите меня сами»

Молодёжь

12.01 в 19:00

ДК с. Плодопитомник

Развлекательная программа для молодёжи «Под старый Новый год»

16+

12.01, в 20:00

ГДК с. Плодопитомник

Дискотека для молодежи «Под старый Новый год»

16+

12.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

Показ фильма «Морозко», «Сказочный мульткинозал»

Все категории читателей

12.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Просмотр мультфильмов «Волшебные сказки»

Дети

13.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1

«Сказочный мульткинозал»

Дети

13.01 в 12.00

МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1

Семейная творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы»

Семьи

13.01 в 15.00

МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2

Музыкальный спортивный праздник «Васильев день, или Старый Новый год…»

Все категории читателей

13.01 в 15.00

Ленина, 100, Малый зал ОКЦ

Спектакль театральной студии «Театр без границ» «Бабки Ежки и Новый год»

Дети дошкольного и младшего школьного возраста

13.01 в 17.00

ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ

Музыкальный спектакль для взрослых «Чародейство в ОКЦ»

От 16 лет и старше

14.01 в 13.00

ул. Ленина, 100, Малый зал ОКЦ

Театрализованный концерт театра песни «Ладушки» «Коляда на старый год»

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Просмотров всего: 258

#праздники #Новый год

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