Жителей Благовещенска в новогодние дни порадуют множеством ярких мероприятий

Фото: Амур.инфо

В предпраздничные и праздничные дни в Благовещенске пройдёт множество различных мероприятий, посвящённых Новому году: театрализованные представления, игровые программы, ярмарки-выставки, викторины и, конечно праздничный фейерверк. Скучать в новогодние каникулы никто не будет. Амур.инфо публикует программу новогодних развлечений.

28 декабря воспитанники Амурского кадетского корпуса и ученики гимназии № 1 покажут новогоднее театрализованное представление для воспитанников специальных школ: № 7 Благовещенска, № 10 Белогорска и № 9 Ивановки.

28 и 29 декабря Амурский камерный хор приглашает на концерт в краеведческий музей. На нем разыграют призы и подарки. Некоторые – от руководителя хора Елены Беляевой. В программе концерта «Возрождения» – около 20 номеров. В этом году прозвучит только русская музыка – новогодние и зимние песни. «В лесу родилась елочка», по традиции, артисты споют вместе со зрителями. Прозвучат самые известные композиции, новогодние шлягеры, будут и премьеры.

Главным событием 31 декабря станет городское новогоднее театрализованное представление на площади им. Ленина. В 19:00 здесь будут организованы игровые площадки, конкурсы ростовых кукол и карнавальных костюмов. Завершится представление традиционным поздравлением первых лиц области и города. В 20:00 начнётся новогодний фейерверк.

Дед Мороз и Снегурочка снова встретятся с благовещенцами 3 января с играми, песнями и хороводом. На выставке-конкурсе «Бусы Хавроньи» каждому предложат смастерить эксклюзивное украшение.

6 января всех желающих ждёт в гости «Резиденция Деда Мороза» с выставкой-конкурсом и концертно-развлекательной программой.

План новогодних мероприятий в Благовещенске