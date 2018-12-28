Жителей Благовещенска в новогодние дни порадуют множеством ярких мероприятий
В предпраздничные и праздничные дни в Благовещенске пройдёт множество различных мероприятий, посвящённых Новому году: театрализованные представления, игровые программы, ярмарки-выставки, викторины и, конечно праздничный фейерверк. Скучать в новогодние каникулы никто не будет. Амур.инфо публикует программу новогодних развлечений.
28 декабря воспитанники Амурского кадетского корпуса и ученики гимназии № 1 покажут новогоднее театрализованное представление для воспитанников специальных школ: № 7 Благовещенска, № 10 Белогорска и № 9 Ивановки.
28 и 29 декабря Амурский камерный хор приглашает на концерт в краеведческий музей. На нем разыграют призы и подарки. Некоторые – от руководителя хора Елены Беляевой. В программе концерта «Возрождения» – около 20 номеров. В этом году прозвучит только русская музыка – новогодние и зимние песни. «В лесу родилась елочка», по традиции, артисты споют вместе со зрителями. Прозвучат самые известные композиции, новогодние шлягеры, будут и премьеры.
Главным событием 31 декабря станет городское новогоднее театрализованное представление на площади им. Ленина. В 19:00 здесь будут организованы игровые площадки, конкурсы ростовых кукол и карнавальных костюмов. Завершится представление традиционным поздравлением первых лиц области и города. В 20:00 начнётся новогодний фейерверк.
Дед Мороз и Снегурочка снова встретятся с благовещенцами 3 января с играми, песнями и хороводом. На выставке-конкурсе «Бусы Хавроньи» каждому предложат смастерить эксклюзивное украшение.
6 января всех желающих ждёт в гости «Резиденция Деда Мороза» с выставкой-конкурсом и концертно-развлекательной программой.
План новогодних мероприятий в Благовещенске
|
Число/время
|
Место проведения
|
Наименование мероприятия
|
Аудитория
|
30.12 в 12.00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская, 157
|
Театрализованное представление «Волшебная елочка»
|
Все категории читателей
|
30.12 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1
|
Мастер-класс «Школа Морозейки»
|
Все категории читателей
|
30.12 в 15.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1
|
Праздничный капустник «Чудеса под Новый год»
|
Все категории читателей
|
30.12 в 16.00
|
МБ с. Белогорье Релочная, 22
|
Нескучный рассказ «Вокруг елки хоровод: история елочных игрушек»»
|
Дети
|
30.12 в 16.00
|
Большой зал ОКЦ, Ленина, 100
|
Музыкальный спектакль с участием коллективов ОКЦ «Госпожа Метелица»
|
Все категории населения
|
30.12 в 17.30
|
фойе 2 этажа ОКЦ, Ленина, 100
|
Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»
|
Все категории населения
|
31.12 в 19:00
|
Площадь Ленина
|
Городское театрализованное представление, конкурсы ростовых кукол и карнавальных костюмов «Театр Деда Мороза». Поздравление первых лиц области и города
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК в 20:00
|
Все категории населения
|
31.12 в 21:00
|
ДК с. Белогорье
|
Новогодняя дискотека
|
12+
|
02.01–08.01, с 13:00 до 15:00
|
Площадь Ленина
|
Работа аниматоров в ростовых куклах «С Новым годом, Благовещенск!»
|
Все категории населения
|
03.01, в 14:00
|
Площадь Ленина
|
Театрализованное детское новогоднее представление
|
Все категории населения
|
03.01 в 11:00
|
ДК с. Белогорье
|
Детский новогодний утренник
|
Для дошкольников
|
03.01 в 11.00
|
МДБ им. Комарова, Лазо,42
|
Викторина «Новогодние веселинки от снежинки»
|
Все категории читателей
|
03.01 в 11.00
|
МБ Плодопитомник, Центральная, 1
|
Новогоднее ассорти «Веселая метелица»
|
Все категории читателей
|
03.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская, 3
|
Игровое представление «В гостях у сказки»
|
Дети
|
03.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Игровая программа «Кузькин чемодан»
|
Все категории читателей
|
03.01 в 12:00
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
Беседа-игра «Всё про Новый год»
|
Дети
|
03.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, Лазо,42
|
Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»
|
Все категории читателей
|
03.01 в 12.00
|
МБ с.Плодопитомник, Центральная, 1
|
Час творчества «В царстве славного Мороза»
|
Дети
|
03.01 в 13.00
|
МБ «Солнечная», Пограничная, 124/3
|
Викторина «Новогодний калейдоскоп»
|
Все категории читателей
|
03.01 в 13.00
|
МБ с. Белогорье, Релочная, 22
|
Литературная игра «Новогодняя угадай-ка»
|
Дети
|
03.01 в 14.00
|
МБ с. Садовое, Юбилейная, 13
|
Урок творчества «Символ наступившего года»
|
Дети
|
03.01 в 14.00
|
МБ «Диалог», Политехническая, 46
|
Литературная игра «У елки все волшебники»
|
Дети
|
03.01 в 15.00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская 157
|
Литературная игра «Сундучок Деда Мороза»
|
Дети
|
03.01 в 15.00
|
МДЮБ им. А.Чехова Комсомольская, 3
|
Игротека «Забытые игры»
|
Подростки, молодежь
|
03.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая падь, л-2
|
Познавательный час «История песни «В лесу родилась елочка»
|
Дети
|
03.01 в 16.00
|
МБ «Центральная», Красноармейская, 128
|
Мульткинозал «Новогодние истории»
|
Дети
|
03.01 - 10.01
|
ДПИ,Красноармейская159/3
|
Мастер-классы по всем видам творчества
|
Школьники, взрослые
|
03.01-10.01
|
ДПИ, Красноармейская, 159/3
|
Обзорные экскурсии по всем видам выставкам Дома ремесел
|
Школьники, взрослые
|
03.01-10.01
|
ДПИ,Красноармейская159/3
|
Выездные ярмарки-выставки
|
Жители города
|
03.01-10.01
|
ДПИ, Красноармейская,159/3
|
Праздничные ярмарки
|
Жители и гости города
|
03.01 в 12.00
|
Филиал ОКЦ Чайковского,191
|
Викторина «Как встречают Новый год на планетах всех широт»
|
Дети младшего и среднего школьного возраста
|
03.01 в 16.00
|
Большой зал ОКЦ, Ленина, 100
|
Музыкальный спектакль с участием коллективов ОКЦ «Госпожа Метелица»
|
03.01 в 17.30
|
ул. Ленина, 100,
фойе 2 этажа ОКЦ
|
Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»
|
Все категории населения
|
03.01 в 19:00
|
ДК с. Плодопитомник
|
Дискотека для молодежи «Новогодний драйв»
|
16+
|
04.01 в 13:00
|
Филиал ОКЦ «Харбин» Институтская,3
|
Игровая программа «Чудо Рождества»
|
Дети с ОВЗ младшего школьного возраста
|
04.01 в 16.00
|
ул. Ленина, 100
Большой зал ОКЦ
|
Спектакль с участием коллективов «ОКЦ» «Письмо для Деда Мороза»
|
Дети дошкольного возраста
|
04.01 в 17.00
|
ул. Ленина, 100, фойе 2 этажа ОКЦ
|
Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»
|
Дети дошкольного возраста
|
04.01
|
ДК с. Плодопитомник
|
Игровая программа «Зимние забавы»
|
6+
|
04.01 в 14:00
|
ДК с. Садовое
|
Танцевально-развлекательная программа «Деткины игралки»
|
Дети младшего и среднего школьного возраста
|
04.01 в 11.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Игра-викторина «Зимняя сказка волшебного леса»
|
6+ Дети
|
04.01 в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Творческая мастерская «Зимние узоры»
|
6+ Дети
|
04.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Квест «Новогодний переполох»
|
Все категории читателей
|
04.01 в 12.00
|
МДБ им. П.Комарова, Лазо,42
|
Мастерская Деда Мороза «Символ Нового года – своими руками»
|
6+ Дети
|
04.01 в 12:00
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
Театральные игры «Тысяча новогодних историй»
|
6+ Дети
|
04.01 в 12.00
|
МДЮБ
им. А.Чехова, Комсомольская, 3
|
Творческая
мастерская «Мастер на все руки»
|
6+ Школьники
|
04.01 в 13.00
|
МБ с. Белогорье, Релочная, 22
|
Игровая программа «Снегуркины потешки»
|
0+ Дети
|
04.01 в 13.00
|
МБ «Диалог», Политехническая, 46
|
Кино-час «Новогодняя мозаика»
|
Все категории читателей
|
04.01 в 14.00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская 157
|
Литературный вечер «Зимней сказочной порой»
|
Все категории читателей
|
04.01 в 15.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская,3
|
Кинозал «Мультмарафон»
|
Школьники
|
04.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Соревнования на улице «У зимних ворот игровой хоровод»
|
Все категории читателей
|
05.01 в 11.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Литературная викторина «В гостях у Зимы»
|
Все категории читателей
|
05.01 в 12.00
|
МДБ им. Комарова, Лазо,42
|
Игровая программа «Поймай снежинку»
|
Дети
|
05.01.2019
12.00
|
МДЮБ им. А. Чехова, Комсомольская, 3
|
Час творчества «Волшебные окошки»
|
Школьники
|
05.01 в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Час творчества «Зима в подарках»
|
Дети
|
05.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Игровая программа «В царстве славного Мороза»
|
Семьи
|
05.01 в 13.00
|
МБ «Солнечная», Пограничная, 124/3
|
Творческая мастерская «Рождественское чудо»
|
Все категории читателей
|
05.01 в 13.00
|
МБ с. Белогорье, Релочная, 22
|
Игровая программа «Веселый Шародей»
|
Дети
|
05.01 в 14.00
|
МБ «Диалог», Политехническая, 46
|
Киночас «О Рождестве и рождественских традициях»
|
Дети
|
05.01 в 15.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская, 3
|
Арт-мастерская «Зимний пейзаж»
|
Подростки
|
05.01 в 15.00
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
Викторина «Разноцветный серпантин
|
Дети, молодёжь
|
05.01 в 15.00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская, 157
|
Мастер-класс «Чудеса своими руками»
|
Все категории читателей
|
05.01 в 15.00
|
МБ «Центральная», Красноармейская 128
|
Творческая мастерская «В ожидании рождественского чуда»
|
Все категории читателей
|
05.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Познавательно-развлекательная программа «Народные праздники зимы»
|
Все категории читателей
|
05.01
|
ДК с. Плодопитомник
|
Мастер- класс «Рождественский ангел»
|
6+
|
05.01 в 19:00
|
ДК с. Плодопитомник
|
Дискотека для молодежи «Новогодний драйв»
|
16+
|
05.01 в 16:00
|
ДК с. Садовое
|
Традиционное обрядовое рождественское гуляние «Коляда-маледа» рождественские гуляния, колядование
|
Дети младшего и среднего возраста, молодежь, люди старшего возраста
|
05.01 в 21:00
|
ДК с. Садовое
|
Танцевально-развлекательная программа «Рождество»
|
Молодежь и взрослое население
|
05.01 в 11.00
|
Филиал ОКЦ, Чайковского, 191
|
Мастер-класс по ДПИ «Рождественский сувенир»
|
Дети младшего школьного возраста
|
05.01 в 11.00
|
Филиал ОКЦ, Кузнечная,210
|
Мастер-класс по ДПИ «Рождественский подарок»
|
Дети младшего школьного возраста
|
05.01 в 16.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Музыкальный спектакль театра песни «ОКЦент» «Снежная королева»
|
Все категории населения
|
05.01 в 17.00
|
ул. Ленина, 100, фойе 2 этажа ОКЦ
|
Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»
|
Все категории населения
|
06.01 в 11.00
|
МДЮБ им. А. Чехова, Комсомольская, 3
|
Школа плетения косичек «Стильные косы»
|
Школьники
|
06.01 в 11.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Беседа-практикум «Рождество: легенды и традиции»
|
Дети, подростки
|
06.01 в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Творческая мастерская «Рождества волшебные мгновенья»
|
Дети
|
06.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, Лазо,42
|
Святочные забавы «Как собрались мы на Святки»
|
Дети
|
06.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1
|
Познавательный час «Чарует сказкой Рождество»
|
Все категории читателей
|
06.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Семейная рождественская викторина «Рождество приходит в дом»
|
Семьи
|
06.01 в 13.00
|
МБ с. Белогорье, Релочная, 22
|
Познавательная игра «Рождественская мозаика»
|
Все категории читателей
|
06.01 в 13.00
|
МБ «Диалог», Политехническая, 46
|
Викторина «В мире русских сказок»
|
Дети
|
06.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Фольклорные посиделки «Пусть добро и волшебство нам подарит Рождество»
|
Все категории читателей
|
06.01 в 15.00
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
Беседа-игра «Волшебное Рождество»
|
Дети, молодёжь
|
06.01 в 16.00
|
МБ «Центральная», Красноармейская 128
|
Развлекательная программа «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»
|
Все категории читателей
|
06.01 в 17.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская,3
|
Открытый микрофон «Акустический вечер»
|
Подростки
|
06.01 в 14:00
|
Площадь Ленина
|
Массовый праздник, конкурс рождественского печенья «Рождественское чудо», «Рождественские колядки»
|
Все категории населения
|
06.01 в 16:00
|
Ленина,100, Малый зал ОКЦ
|
Спектакль-сказка «Дед Мороз и лето»
|
Дети дошкольного и младшего школьного возраста
|
06.01 в 17:00
|
ул. Ленина, 100, фойе 2 этажа ОКЦ
|
Игровая программа с хороводом у елки «Новогодний переполох»
|
Дети дошкольного и младшего школьного возраста
|
06.01 в 17:00
|
ДК с. Белогорье
|
Новогодний концерт
|
6+
|
06.01 в 18.00
|
Филиал ОКЦ, Кузнечная, 210
|
Дискотека «Like Party у новогодней елки»
|
Дети младшего и школьного возраста
|
07.01 в 13.00
|
Филиал ОКЦ, Чайковского, 191
|
Народное гулянье «Рождественский сочельник»
|
Жители р-на Спичфабрики
|
07.01 в 15.00
|
ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
|
Танцевальный спектакль шоу-балета «Александрия» «Вернуть Рождество»
|
Все категории населения
|
08.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А. Чехова, Комсомольская, 3
|
Час творчества «Пластилиновые фантазии»
|
Школьники
|
08.01 в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, Центральная, 1
|
Своя игра «Волшебство новогодних огней»
|
Все категории читателей
|
08.01 в 12.00
|
Городской парк культуры, каток
|
Игровая программа «Рождественские встречи»
|
6+
|
08.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, Лазо,42
|
Турнир по настольным играм «Час игры!»
|
Дети
|
08.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Игра-викторина «Сказочный снегопад»
|
Все категории читателей
|
08.01 в 13.00
|
МБ с. Белогорье, Релочная, 22
|
Литературный видеочас «Галерея новогодних сказок»
|
Все категории читателей
|
08.01 в 13.00
|
МБ «Диалог», Политехническая, 46
|
Громкое чтение «Светлый праздник Рождества»
|
Дети
|
08.01 в 14.00
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
«Новогодний квиз»
|
Молодёжь
|
08.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Новогодний квест «Путешествие в Лукоморье»
|
Все категории читателей
|
08.01 в 16.00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская 157
|
Новогодние посиделки «А ну-ка, бабушки!»
|
Взрослые
|
08.01 в 16.00
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
Игра «Новогодняя импровизация»
|
Молодёжь
|
08.01 в 17.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, Комсомольская, 3
|
Развлекательная программа «Мега туса»
|
Подростки
|
08.01 в 13.00
|
Филиал ОКЦ, Кузнечная,210
|
Мастер-класс по ведению инстаграм «Школа блогера»
|
Молодежь 15-25 лет
|
08.01 в 13:00
|
ДК с. Плодопитомник
|
Просмотр мультфильма «Снежная королева»
|
6+
|
09.01 в 16.00
|
Филиал ОКЦ, Кузнечная,210
|
Конкурс музыкальных пародий «Один в один»
|
Дети младшего и школьного возраста
|
09.01 в 20:00
|
ДК с. Белогорье
|
Дискотека 90-х «Танцуют все!»
|
12+
|
09.10 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, Лазо,42
|
Час хорошего настроения «Дед Мороз читает сказки»
|
0+
|
09.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Показ фильма «Один дома», «Сказочный мульткинозал»
|
Все категории читателей
|
09.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Конкурсная программа «Театральный Олимп»
|
Молодёжь
|
10.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Показ фильма «Холодное сердце», «Сказочный мульткинозал»
|
0+
|
10.01 в 12.00
|
МДБ П. Комарова, Лазо,42
|
Познавательный час «Путешествие в мир заповедной природы»
|
Дети
|
10.01 в 15.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Литературная викторина «Снежные странички»
|
Все категории читателей
|
11.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
|
Семейная игровая викторина «Зимней сказки волшебство»
|
Семьи
|
11.01 в 16.00
|
МБ «Дом семьи», Пионерская 157
|
Познавательная программа «Пришла коляда – отворяй ворота»
|
Все категории читателей
|
11.01
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
|
Игровая программа «Сани! везите меня сами»
|
Молодёжь
|
12.01 в 19:00
|
ДК с. Плодопитомник
|
Развлекательная программа для молодёжи «Под старый Новый год»
|
16+
|
12.01, в 20:00
|
ГДК с. Плодопитомник
|
Дискотека для молодежи «Под старый Новый год»
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16+
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12.01 в 12.00
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МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
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Показ фильма «Морозко», «Сказочный мульткинозал»
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Все категории читателей
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12.01 в 15.00
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МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
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Просмотр мультфильмов «Волшебные сказки»
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Дети
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13.01 в 12.00
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МБ им. Б. Машука, Институтская, 10/1
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«Сказочный мульткинозал»
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Дети
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13.01 в 12.00
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МБ им. Б. Машука, Институтская,10/1
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Семейная творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы»
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Семьи
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13.01 в 15.00
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МБ «Багульник», Моховая Падь, л-2
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Музыкальный спортивный праздник «Васильев день, или Старый Новый год…»
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Все категории читателей
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13.01 в 15.00
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Ленина, 100, Малый зал ОКЦ
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Спектакль театральной студии «Театр без границ» «Бабки Ежки и Новый год»
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Дети дошкольного и младшего школьного возраста
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13.01 в 17.00
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ул. Ленина, 100, Большой зал ОКЦ
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Музыкальный спектакль для взрослых «Чародейство в ОКЦ»
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От 16 лет и старше
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14.01 в 13.00
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ул. Ленина, 100, Малый зал ОКЦ
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Театрализованный концерт театра песни «Ладушки» «Коляда на старый год»
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