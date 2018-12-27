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27декабря
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Глава Приамурья о ситуации с гепатитом: виновных строго накажут, если имела место халатность

Глава Приамурья о ситуации с гепатитом: виновных строго накажут, если имела место халатность
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался в своем Инстаграме о ситуации в областной детской больнице. Ранее появились сведения о том, что в регионе расследуется уголовное дело о заражении детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы, гепатитом С.

Василий Орлов отметил, что ситуация находится под его постоянным контролем.

«Ведется расследование, и, если причиной заражения пациентов является преступная халатность, виновные понесут строгое наказание. Главное для меня сейчас – удостовериться, что пациентам оказывается необходимая помощь в полном размере, важно сделать все, что возможно для излечения детей», – написал глава области.

В то же время он считает недопустимыми «политические спекуляции, распространение слухов и намеренное искажение информации».

«Случаи обнаружения вируса гепатита С у пациентов больницы фиксировались в течение двух лет. По протоколу больница сообщала о них в Роспотребнадзор, который предпринимал свои шаги, проводил проверки. Сообщения об "одномоментной" вспышке инфекции, к тому же якобы замалчиваемой властями, недостоверны», – сообщил Орлов.

Он написал, что в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется разбирательство. Следует понять, как произошло заражение и где, ведь ряд пациентов проходил лечение и в других медучреждениях.

«В проведении экспертиз задействованы федеральные медицинские учреждения. Только по завершении расследования можно будет сделать выводы о том, кто виноват и – самое главное – как устранить риск для здоровья людей в будущем», – отметил губернатор.

Он констатировал, что произошедшее – «серьезный повод для анализа состояния дел в нашем здравоохранении и качества медицинских услуг, оказываемых амурчанам». «Эта работа уже ведется, общественность будет информироваться о результатах», – пообещал Василий Орлов.

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#губернатор #дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    Спасибо. Наконец-то более полноценная информация от самого губернатора. Ситуация становится более понятной. А то ведь несть числа диванным аналитигам.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    так он сам написал о нарушениях в больнице-чё сдавать то заднюю?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Что вам стало понятней?

    «Ведется расследование, и, если причиной заражения пациентов является преступная халатность, виновные понесут строгое наказание. Главное для меня сейчас – удостовериться, что пациентам оказывается необходимая помощь в полном размере, важно сделать все, что возможно для излечения детей», – написал глава области.

    Тут и так преступная халатность, люди приехали лечиться а не заражаться новыми болезнями.. Не спорю что можно подхватить и гепатит в других больницах но както не логично чтобы 12 человек заразили в разных больницах и свезли всех в одну где все и выяснилось?

    Он написал, что в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется разбирательство. Следует понять, как произошло заражение и где, ведь ряд пациентов проходил лечение и в других медучреждениях.

  • серега1

    серега1
    1 час назад

    Кто его совершил — установит суд. Почему мы молчали? Нет, всю информацию мы передали по официальным каналам. Почему не в СМИ? Ну, наверное, потому, что мы не политики, которым не зазорно попиариться на любой теме, даже трагической.

    вот четко и верно а губеру пиарнутся лижбы

  • Ярославович

    Ярославович
    1 час назад

    26 больных выявили конкретно в мае. В минздраве утаивали и строчили отписки родителям, которые обращались туда. Это вместо того, чтобы предпринимать какие-то действия и лечить детей. Скрывали 7 месяцев. Халатность зампреда и министра, очередная их подстава губернатора.

  • full

    full
    1 час назад

    Минздрав - на нары.

  • OLSEN

    OLSEN
    55 минут назад

    Переливание крови это всегда высокий риск

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    42 минуты назад

    И что? очередь как была многолетняя..Так и осталась.Обманом пытаются выпихнуть со своими проблемами до совершеннолетия. А там уже другой расклад.26 цифра необъективная. Их больше...

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