Глава Приамурья о ситуации с гепатитом: виновных строго накажут, если имела место халатность
Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался в своем Инстаграме о ситуации в областной детской больнице. Ранее появились сведения о том, что в регионе расследуется уголовное дело о заражении детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы, гепатитом С.
Василий Орлов отметил, что ситуация находится под его постоянным контролем.
«Ведется расследование, и, если причиной заражения пациентов является преступная халатность, виновные понесут строгое наказание. Главное для меня сейчас – удостовериться, что пациентам оказывается необходимая помощь в полном размере, важно сделать все, что возможно для излечения детей», – написал глава области.
В то же время он считает недопустимыми «политические спекуляции, распространение слухов и намеренное искажение информации».
«Случаи обнаружения вируса гепатита С у пациентов больницы фиксировались в течение двух лет. По протоколу больница сообщала о них в Роспотребнадзор, который предпринимал свои шаги, проводил проверки. Сообщения об "одномоментной" вспышке инфекции, к тому же якобы замалчиваемой властями, недостоверны», – сообщил Орлов.
Он написал, что в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется разбирательство. Следует понять, как произошло заражение и где, ведь ряд пациентов проходил лечение и в других медучреждениях.
«В проведении экспертиз задействованы федеральные медицинские учреждения. Только по завершении расследования можно будет сделать выводы о том, кто виноват и – самое главное – как устранить риск для здоровья людей в будущем», – отметил губернатор.
Он констатировал, что произошедшее – «серьезный повод для анализа состояния дел в нашем здравоохранении и качества медицинских услуг, оказываемых амурчанам». «Эта работа уже ведется, общественность будет информироваться о результатах», – пообещал Василий Орлов.
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