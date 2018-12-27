Глава Приамурья о ситуации с гепатитом: виновных строго накажут, если имела место халатность

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Василий Орлов отметил, что ситуация находится под его постоянным контролем.

«Ведется расследование, и, если причиной заражения пациентов является преступная халатность, виновные понесут строгое наказание. Главное для меня сейчас – удостовериться, что пациентам оказывается необходимая помощь в полном размере, важно сделать все, что возможно для излечения детей», – написал глава области.

В то же время он считает недопустимыми «политические спекуляции, распространение слухов и намеренное искажение информации».

«Случаи обнаружения вируса гепатита С у пациентов больницы фиксировались в течение двух лет. По протоколу больница сообщала о них в Роспотребнадзор, который предпринимал свои шаги, проводил проверки. Сообщения об "одномоментной" вспышке инфекции, к тому же якобы замалчиваемой властями, недостоверны», – сообщил Орлов.

Он написал, что в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется разбирательство. Следует понять, как произошло заражение и где, ведь ряд пациентов проходил лечение и в других медучреждениях.

«В проведении экспертиз задействованы федеральные медицинские учреждения. Только по завершении расследования можно будет сделать выводы о том, кто виноват и – самое главное – как устранить риск для здоровья людей в будущем», – отметил губернатор.

Он констатировал, что произошедшее – «серьезный повод для анализа состояния дел в нашем здравоохранении и качества медицинских услуг, оказываемых амурчанам». «Эта работа уже ведется, общественность будет информироваться о результатах», – пообещал Василий Орлов.