В Якутии зафиксировали падение частей запущенной с Восточного ракеты

«Было видно падение отделяющихся частей, жители услышали 7-8 хлопков. Представители госкорпорации "Роскосмос" и минэкологии Якутии взяли пробы с предположительных мест падений – локатор поймал пять фрагментов, компьютер рассчитал соответствующие точки, откуда и были взяты пробы снега. Собирать упавшие части будут позже, примерно во второй половине мая, после того, как сойдет снег», – поведал Сергей Винокуров.

Видео: САХАМЕДИА