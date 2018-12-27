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27декабря
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сегодня, 19:41 0

В Якутии зафиксировали падение частей запущенной с Восточного ракеты

В Якутии зафиксировали падение частей запущенной с Восточного ракеты
Фото: ysia.ru

Фрагменты ракеты, которая была запущена с космодрома Восточный 27 декабря, упали на расстоянии около 80-100 километров от села Югюлятцы в Якутии. Об этом «ЯСИА» рассказал глава Вилюйского района Сергей Винокуров.

«Было видно падение отделяющихся частей, жители услышали 7-8 хлопков. Представители госкорпорации "Роскосмос" и минэкологии Якутии взяли пробы с предположительных мест падений – локатор поймал пять фрагментов, компьютер рассчитал соответствующие точки, откуда и были взяты пробы снега. Собирать упавшие части будут позже, примерно во второй половине мая, после того, как сойдет снег», – поведал Сергей Винокуров.

Видео: САХАМЕДИА

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#космодром #космос

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