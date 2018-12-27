Глава поселка Магдагачи осужден за превышение полномочий

26 декабря Магдагачинский районный суд вынес приговор главе поселка Магдагачи. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в 2011 году между администрацией поселка и одной из компаний был заключен договор аренды имущества. В соответствии с ним администрация передала во временное владение и пользование организации объекты водоотведения, тепло- и водоснабжения. При этом в силу заключенного договора организация за свой счет должна была произвести установку приборов учета тепловой энергии, в случае их отсутствия на переданных объектах.

После установки этих приборов представители организации обратились к главе поселка с предложением о компенсации понесенных расходов. Глава, понимая, что решение о подобной компенсации из местного бюджета может принять только Магдагачинский поселковый Совет народных депутатов, обратился в представительный орган с этим вопросом, однако получал отказ неоднократно.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, несмотря на это, глава в 2016 году незаконно заключил с организацией без каких-либо конкурсных процедур муниципальный контракт на поставку и монтаж узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. При этом он понимал, что эти работы уже выполнены задолго до подписания контракта и оплаты их за счет муниципального бюджета не требовалось. После им были подписаны необходимые для проведения платежа акт приемки и справка о стоимости работ. На основании этих документов на счет организации из местного бюджета были переведены более 3,8 миллиона рублей. Таким образом, муниципальному образованию был причинен ущерб на эту сумму.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия причиненный ущерб был полностью погашен, деньги возвращены в бюджет поселка.

Суд приговорил главу поселка к 2 годам лишения свободы условно, с запретом занимать определенные должности сроком на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.