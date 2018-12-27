Управляющая компания благовещенского ТЦ «Ледяной»: угрозы посетителям нет

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Как говорится в сообщении, 24 декабря ООО «Амурский проектный институт "Колизей"» была проведена строительно-техническая экспертиза торгового центра. Перед экспертами были поставлены ряд вопросов и получены ответы.

Вопрос: «Что является причиной повреждения плиточного покрытия пола?».

Ответ: «Не соблюдены деформационные швы».

Вопрос: «Являются ли повреждения плиточного покрытия пола следствием изменения несущих конструкций строения до пределов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации здания?».

Ответ:

«При натуральном обследовании конструктивных, несущих элементов здания (колонны, балки, перекрытия) отклонения не выявлены.

Разрушение плитки обусловлено рядом факторов, не связанных с несущими конструкциями здания:

– несоблюдение минимально допустимых размеров деформационных швов (разрыв в подстилающем слое, стяжки или покрытия пола, обеспечивающих возможность независимого смещения их участков);

– также возможно из-за некачественной укладки стяжки и гидроизоляции».

Еще одна указанная возможная причина – несоблюдение времени высыхания стяжки перед укладкой керамической плитки.

«В соответствии с вышеизложенным, негативных последствий для безопасности граждан, посещающих ТРЦ, нет. Угрозы жизни и здоровью граждан, посещающих ТРЦ "Ледяной", не обнаружено», – сказано в сообщении.