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Управляющая компания благовещенского ТЦ «Ледяной»: угрозы посетителям нет

Управляющая компания благовещенского ТЦ «Ледяной»: угрозы посетителям нет
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение от ООО «Управляющая компания "Ледяной"» (торговый центр «Ледяной» в Благовещенске). Ранее в этом ТЦ наблюдалось странное явление – лопалась напольная плитка. В инциденте разбирались контролирующие органы.

Как говорится в сообщении, 24 декабря ООО «Амурский проектный институт "Колизей"» была проведена строительно-техническая экспертиза торгового центра. Перед экспертами были поставлены ряд вопросов и получены ответы.

Вопрос: «Что является причиной повреждения плиточного покрытия пола?».

Ответ: «Не соблюдены деформационные швы».

Вопрос: «Являются ли повреждения плиточного покрытия пола следствием изменения несущих конструкций строения до пределов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации здания?».

Ответ:

«При натуральном обследовании конструктивных, несущих элементов здания (колонны, балки, перекрытия) отклонения не выявлены.

Разрушение плитки обусловлено рядом факторов, не связанных с несущими конструкциями здания:

– несоблюдение минимально допустимых размеров деформационных швов (разрыв в подстилающем слое, стяжки или покрытия пола, обеспечивающих возможность независимого смещения их участков);

– также возможно из-за некачественной укладки стяжки и гидроизоляции».

Еще одна указанная возможная причина – несоблюдение времени высыхания стяжки перед укладкой керамической плитки.

«В соответствии с вышеизложенным, негативных последствий для безопасности граждан, посещающих ТРЦ, нет. Угрозы жизни и здоровью граждан, посещающих ТРЦ "Ледяной", не обнаружено», – сказано в сообщении.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    41 минута назад



    ООО «Амурский проектный институт "Колизей"



    фигасе там ребята подкованные в части экспертиз.

    эти вон, которые дома с обвалеными фасадами обследуют, до сих пор разродится не могут, а тут нате вам в борщ ....

    ну, заключение-есть заключение, кто я такой, чтоб в нём сумлеваться ....

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