Управляющая компания благовещенского ТЦ «Ледяной»: угрозы посетителям нет
В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение от ООО «Управляющая компания "Ледяной"» (торговый центр «Ледяной» в Благовещенске). Ранее в этом ТЦ наблюдалось странное явление – лопалась напольная плитка. В инциденте разбирались контролирующие органы.
Как говорится в сообщении, 24 декабря ООО «Амурский проектный институт "Колизей"» была проведена строительно-техническая экспертиза торгового центра. Перед экспертами были поставлены ряд вопросов и получены ответы.
Вопрос: «Что является причиной повреждения плиточного покрытия пола?».
Ответ: «Не соблюдены деформационные швы».
Вопрос: «Являются ли повреждения плиточного покрытия пола следствием изменения несущих конструкций строения до пределов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации здания?».
Ответ:
«При натуральном обследовании конструктивных, несущих элементов здания (колонны, балки, перекрытия) отклонения не выявлены.
Разрушение плитки обусловлено рядом факторов, не связанных с несущими конструкциями здания:
– несоблюдение минимально допустимых размеров деформационных швов (разрыв в подстилающем слое, стяжки или покрытия пола, обеспечивающих возможность независимого смещения их участков);
– также возможно из-за некачественной укладки стяжки и гидроизоляции».
Еще одна указанная возможная причина – несоблюдение времени высыхания стяжки перед укладкой керамической плитки.
«В соответствии с вышеизложенным, негативных последствий для безопасности граждан, посещающих ТРЦ, нет. Угрозы жизни и здоровью граждан, посещающих ТРЦ "Ледяной", не обнаружено», – сказано в сообщении.
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