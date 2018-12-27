За запуском ракеты с Восточного наблюдали иностранные журналисты и Дмитрий Рогозин

Ирэн Клодс – редактор американского журнала о космических технологиях. В морозное Приамурье она приехала из теплой Флориды, чтобы познакомиться поближе с амурским космодромом. Ирэн говорит, что бывала на космодроме Ванденберг в США, Байконуре и многих других, видела примерно сотню различных пусков. Она мечтала побывать на космодромах Куру и Восточный. И и сегодня одна ее мечта сбылась.

«Космодром Восточный – новый космодром, поэтому я хотела его увидеть. Было интересно еще увидеть ракету-носитель "Союз" и узнать о планах коммерческого запуска этого носителя. Еще я хотела сравнить технологии подготовки ракет на Байконуре и здесь», – отмечает Ирэн Клодс.

Вместе с Ирэн на космодроме Восточный впервые побывал Мэтт Партнер. Американский журналист, который работает в Москве, пишет для журналов о космосе. В этот раз он решил осветить запуск с амурского космодрома. До этого Мэтт был только на космодроме на мысе Канаверал в США, но запуск ракеты в космос вживую не видел ни разу.

«На мысе Канаверал гораздо теплее. Амурская область славится более холодным климатом. На мысе площадка космодрома более открытая, а здесь очень много леса», – сказал Мэтт Партнер.

Мороз не пощадил и российских журналистов. В холод от ветра падали штативы с камерами, отказывались работать батарейки на микрофонах и даже захрипела аудиоколонка, по которой шла прямая аудиотрансляция полета ракеты после запуска.

На запуске присутствовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В этот раз первые лица космической госкорпорации не давали интервью журналистам. Губернатор Приамурья Василий Орлов не смог посетить космодром в день старта, поскольку был в командировке в Москве. Тем не менее он поздравил амурчан с удачным пуском.

«Для Амурской области космодром Восточный – это шаг в будущее. Я поздравляю всех амурчан с этим знаменательным событием, поздравляю всех сотрудников госкорпорации Роскосмос с успешным пуском. Мы видим, какую сложную работу вы проделали и очень гордимся вами...» – сказал Василий Орлов.