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27декабря
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В Белогорске проверили точки, торгующие пиротехникой

В Белогорске проверили точки, торгующие пиротехникой
Фото: Амур.инфо

Комиссия, в составе которой специалисты управления по делам ГО и ЧС, администрации города, комитета имущественных отношений, административной комиссии и государственного инспектора по пожарному надзору, обследовала 8 торговых точек, расположенных в микрорайоне Центральный. Об этом рассказали в отделе потребительского рынка города Белогорска.

Ни в одной из точек пиротехника без соответствующих документов не реализовывалась. Вместе с тем специалисты подчеркивают: чтобы запуск фейерверка стал ярким и безопасным, необходимо правильно подойти к его выбору.

Чтобы убедиться в качестве, следует тщательно осмотреть упаковку. Она должна быть целой. Бумажные изделия не должны быть влажными, то есть, если на упаковке размыта краска, пиротехнику брать не стоит. Необходимо обратить внимание на маркировку: на упаковке качественного товара обязательно указан номер ГОСТа. Кроме того, при выборе пиротехники важно смотреть на срок годности.

К фейерверку обязательно прилагается инструкция по применению на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства.

Для запуска фейерверка нужно выбирать большие открытые площадки. В Белогорске официально определена единственная открытая площадка для проведения жителями и гостями города праздничных салютов и фейерверков в новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года – это площадь имени 30-летия Победы.

С фейерверками нужно обращаться осторожно. Важно безукоризненно следовать инструкции и соблюдать технику безопасности. Инструкция содержит ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях. Кроме того, рядом с зоной запуска не должно быть взрывоопасных и пожароопасных объектов и линий электропередачи.

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#администрация Белогорска #Белогорск #Новый год

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