Рогозин сообщил, что запущенные с Восточного «Канопусы» взяты на управление
Космические аппараты «Канопус-В» № 5 и № 6 взяты на управление, сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что солнечные батареи аппаратов раскрыты, параметры телеметрии в допуске.
«Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности», – констатировал Рогозин.
«Канопусы-В» № 5 и № 6 были запущены с космодрома Восточный 27 декабря. Ранее сообщалось, что они выведены на расчетную орбиту.
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