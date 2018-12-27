Рогозин сообщил, что запущенные с Восточного «Канопусы» взяты на управление

Космические аппараты «Канопус-В» № 5 и № 6 взяты на управление, сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что солнечные батареи аппаратов раскрыты, параметры телеметрии в допуске.

«Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности», – констатировал Рогозин. «Канопусы-В» № 5 и № 6 были запущены с космодрома Восточный 27 декабря. Ранее сообщалось, что они выведены на расчетную орбиту.

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Александр Авдеев