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27декабря
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сегодня, 17:15 3

Шоу «Орел и решка» закрыли

Шоу «Орел и решка» закрыли
Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Телешоу о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается. Об этом в Instagram сообщили ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.

«Заканчивается такой проект, как "Орел и Решка: Перезагрузка". Хочется сказать всем вам огромное спасибо. Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю. Пока!» – обратилась к зрителям со слезами на глазах Настя Ивлеева.

В подписи к видео отмечается, что за два года проекта съемочная группа проехала порядка 15 382 километров и испытала 80 приключений.

Шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» стартовало в 2017 году. Изначально ведущими шоу были блогеры Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалев.

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#ТВ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • dobry

    dobry
    1 час назад

    Очень жаль

  • ay

    ay
    1 час назад

    Закрылась ОиШ:Перезагрузка, откроется ОиШ:ГалопомПоЕвропам. Или ОиШ:ПоследнийВояж. Долго ли умеючи?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    44 минуты назад

    а что такое ОиШ? Орел и шишка? :))))

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