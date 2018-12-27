Горожан приглашают создать видеоролик о зимнем Благовещенске

Мэрия столицы Приамурья объявляет акцию по созданию видеороликов «Зимний Благовещенск». Она начинается 27 декабря и продлится до 25 февраля 2019 года. За лучший ролик с видами зимнего города, победителю вручат ценный приз.

«Зимний Благовещенск с праздничным оформлением и декорациями всегда привлекает большое количество фотографов и видеографов, как любителей, так и профессионалов. Такой колорит нашего города могут передать только видеоролики, которыми можно поделиться с огромной аудиторией зрителей, – отмечает заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский. – Лучшие из них мы будем транслировать на большом экране на площади имени Ленина, а также демонстрировать при проведении городских мероприятий».

Как пишет пресс-служба администрации города, видеоролики или ссылки на видео необходимо до 24 февраля отправить по адресу: press-admblag@mail.ru. Обязательные требования к работам: указать фамилию и имя автора (или группы авторов) и надпись «Благовещенск-2019» в титрах к видео; в тексте письма указать номер телефона автора, чтобы организаторы акции в случае победы смогли сообщить о вручении приза.