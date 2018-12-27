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27декабря
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сегодня, 16:36 0

Поезд Аячи – Ерофей Павлович не будет ходить в новогодние праздники

Поезд Аячи – Ерофей Павлович не будет ходить в новогодние праздники
Фото: Амур.инфо

Пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила, что в период новогодних праздников изменится расписание пригородных поездов. Так, в некоторые из этих дней не будет ходить состав Аячи – Ерофей Павлович.

«1, 2, 4, 6, 8 января отменяется курсирование пригородного поезда № 6232/6231 сообщением Аячи – Ерофей Павлович», – сказано в сообщении.

Кроме того, 1-8 января отменяется движение пригородных поездов № 6116/6115 сообщением Яблоновая – Лесная, № 6226/6225 сообщением Сбега – Могоча и № 6224/6223 сообщением Ксеньевская – Могоча, курсирующих по рабочим дням. На 1-8 января назначается движение пригородного поезда № 6238/6237 сообщением Ксеньевская – Могоча, курсирующего по выходным дням.

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#транспорт

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