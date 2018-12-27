Запущенные с Восточного малые спутники выведены на орбиту Земли

Космические аппараты GRUS, D-Star ONE (два), UWE-4, Lemur (восемь), а также Lume-1, ZACube-2 и Dove (двенадцать) штатно отделились от разгонного блока «Фрегат».

Отмечается, что все средства выведения – ракета-носитель «Союз-2.1а» (производитель РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат» (НПО Лавочкина) – отработали без замечаний. Дальнейшее управление 26 малыми спутниками будут осуществлять компании – заказчики запуска.

По завершении программы полета разгонный блок «Фрегат» будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Вход разгонного блока в атмосферу запланирован на высоте 100 километров в 16:25 по амурскому времени.

Ранее Амур.инфо сообщало, что выведены на расчетную орбиту запущенные с Восточного аппараты «Канопус».