На Амуре в Благовещенске расчищают площадку для международного хоккейного матча

Фото: Амур.инфо

На реке Амур в Благовещенске началась расчистка площадки для предстоящего международного хоккейного матча Россия – Китай. Грейдеры ровняют площадку и подъездные пути к ней.

Ранее место и габариты будущей площадки определила специальная комиссия. Толщина льда на месте будущего матча сейчас составляет от 60 сантиметров до 1 метра, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

До нового года специалисты планируют привезти на реку детали коробки, а начать собирать конструкцию – 2 января.

Третий международный хоккейный матч «Содружество-2019» запланирован на 13 января. Начало – в 14:00.

Организаторы намерены увеличить количество зрителей, которые смогут посмотреть игру на трибунах рядом с хоккейной коробкой, до 300 человек.

Для зрителей на набережной организуют трансляцию на большой экран, его установят в районе улицы Мухина, 1.

В формате «Содружества» пройдут две встречи: дети (10-11 лет) проведут 15-минутный матч, юноши (15-16 лет) сыграют три тайма по 15 минут. На следующий день российские и китайские хоккеисты сыграют еще по матчу уже на крытой спортивной арене в Благовещенске.