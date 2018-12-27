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27декабря
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сегодня, 15:46 1

На Амуре в Благовещенске расчищают площадку для международного хоккейного матча

На Амуре в Благовещенске расчищают площадку для международного хоккейного матча
Фото: Амур.инфо

На реке Амур в Благовещенске началась расчистка площадки для предстоящего международного хоккейного матча Россия – Китай. Грейдеры ровняют площадку и подъездные пути к ней.

Ранее место и габариты будущей площадки определила специальная комиссия. Толщина льда на месте будущего матча сейчас составляет от 60 сантиметров до 1 метра, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

До нового года специалисты планируют привезти на реку детали коробки, а начать собирать конструкцию – 2 января.

Третий международный хоккейный матч «Содружество-2019» запланирован на 13 января. Начало – в 14:00.

Организаторы намерены увеличить количество зрителей, которые смогут посмотреть игру на трибунах рядом с хоккейной коробкой, до 300 человек.

Для зрителей на набережной организуют трансляцию на большой экран, его установят в районе улицы Мухина, 1.

В формате «Содружества» пройдут две встречи: дети (10-11 лет) проведут 15-минутный матч, юноши (15-16 лет) сыграют три тайма по 15 минут. На следующий день российские и китайские хоккеисты сыграют еще по матчу уже на крытой спортивной арене в Благовещенске.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    58 минут назад

    Кто бы расчистил озеро в микрорайоне, чтобы малышня местная могла учиться кататься на коньках. Обещали и каток, и горку, и коробку для хоккея и елку. Коробка забита снегом. Елка никакой функциональной нагрузки не несет. Прийти полюбоваться хорошо, но детям покататься-то негде. Неужели нельзя руководству ОКЦ, которому принадлежит парк Дружба пригнать пару машин с водой и сделать горки? Все в центре города, а окраины? В горпарке каток открыли. За деньги. Если кататься каждый день двоим детям, то денег не напасешься. Но хоть такой есть, а в микрорайоне есть озера, а катка нет. Есть горка, а залить некому.

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