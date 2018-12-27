На Амур.инфо – график работы медицинских организаций Приамурья в праздничные дни

Наименование организации, адрес Режим работы

ГАУЗ АО "Белогорская больница": Амурская область, город Белогорск, ул. Набережная, д. 116 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 29.12.2018, 31.12.2018 – с 08.00 до 17.00, 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 14.00. ОСП «Амурская участковая больница» и «Томичевская больница»: 29.12.2018, 31.12.2018 – с 08.00 до17.00; 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Свободненская больница": Амурская область, город Свободный, ул. Луговая д.5 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Детская поликлиника: 30.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019 г., 08.01.2019 г. - с 08.00 до 14.00. Женская консультация: 04.01.2019, 05.01.2019 с 09.00 до 14.00. Травматологический пункт: 03.01.2019, 04.01.2019 с 08.00 до 15.30 – амбулаторный прием, оказание неотложной помощи; 31.12.2019-08.01.2019 – оказание неотложной помощи врачами травматологами-ортопедами в приемном отделении стационара в круглосуточном режиме, 04.01.2019, 05.01.2019 - с 15.30. Обособленные структурные подразделения (амбулатории, участковые больницы) 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 14.00 - амбулаторный прием, патронажи, обслуживание вызовов. Обособленные структурные подразделения (ФАПы) - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника": Амурская область, город Свободный, ул. Карла Маркса, д.17; ул. Орджоникидзе, д. 78; ул. Мухина, д. 49 Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00 31.12.2018, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 12.00. 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 13.00

ГБУЗ АО "Шимановская больница": Амурская область, город Шимановск, ул. Больничная д.1 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы Поликлиника: 30.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 10.00. Врачебные амбулатории: 31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е.Смирнова": Амурская область, город Зея, ул. Гоголя д.5 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиники детская, взрослая, женская консультация 03.01.2019 и 06.01.2019 с 9.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая поликлиника": Амурская область, город Зея, мкр. Светлый, д. 69А Поликлиника (хирург): 03.01.2019, 06.01.2019 - 8.00-13.00. В остальное время неотложная и экстренная стоматологическая помощь будет оказываться в ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»

ГБУЗ АО "Архаринская больница": Амурская область, п. Архара, ул. Калинина д. 2 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Амбулаторный прием на базе поликлиники: 03.01.2017, 06.01.2017 с 8.00 до 14.00

ГБУЗ АО "Бурейская больница": Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 2 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 04.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00. ВА с. Безозерное, ФАПы, Талаканская участковая больница: 02.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 13.00

ГБУЗ АО "Завитинская больница": Амурская область, город Завитинск, ул. Советская, д. 81 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника (взрослая), ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00. Поликлиника (детская): 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00

ГАУЗ АО "Ивановская больница: Амурская область, Ивановский район, село Ивановка, ул. Ленина, д. 67 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Амбулатории ГАУЗ АО «Ивановская больница»: 03.01.2019, 06.01.2019 - с 09.00 до 12:00

ГБУЗ АО "Константиновская больница": Амурская область, с. Константиновка, ул. Пионерская, 115 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника (взрослая, детская), ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019– с 08.00 до 15.00

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница": Амурская область, п. Магдагачи, ул. Лесная, д. 17 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника, амбулатории, ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019- с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО «Мазановская больница»: Амурская область, с. Новокиевский Увал, ул.Советская д.4 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 12.00 (терапевт участковый, педиатр участковый, акушер-гинеколог, хирург)

ГАУЗ АО "Михайловская больница": Амурская область, с. Поярково, ул. Амурская, д. 79 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Михайловская участковая больница с. Михайловка; Ново-Чесноковская участковая больница с. Н-Чесноково; поликлиника с Поярково: 03.01.2019, 05.01.2019, – с 09.00 до 13.00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница": Амурская область, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. 66 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00 (терапевт участковый, педиатр участковый, зубной врач, хирург)

ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница": Амурская область, город Райчихинск, ул. Центральная д.7 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника и амбулатория: 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс": Амурская область, п. Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Взрослая и детская поликлиники - 29 декабря 2018 года - с 07.30 до 16.00; 03, 06 января 2019 года – с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Ромненская больница": Амурская область, поселок Ромны, ул. Комсомольская 54 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 05.01.2019 – с 08.00 до 12.00. Врачебная амбулатория с. Святоруссовка 06.01.2019 с 8.00 до 12.00. Врачебная амбулатория с. Поздеевка 04.01.2019 с 8.00 до 12.00. ФАПы - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим

ГБУЗ АО "Селемджинская больница": Амурская область, п. Экимчан, ул. Ленина, д 76 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 до 12.30

ГБУЗ АО "Серышевская больница": Амурская область, п. Серышево, ул. Ленина д.10 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Сковородинская центральная районная больница": Амурская область, город Сковородино, ул. Победы д. 10 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника ЦРБ: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 12.00. Участковые больницы: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 12.00

ГБУЗ АО "Тамбовская больница": Амурская область, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019 - с 08.00 до 12.00. Раздольненская участковая больница, ФАПы, амбулатории - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО "Тындинская больница": Амурская область, город Тында, ул. Зеленая, д. 1 Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника взрослая, детская консультация: 03.01.2019, 06.01.2019 - с 08.00 до 14.00