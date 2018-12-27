На Амур.инфо – график работы медицинских организаций Приамурья в праздничные дни
Амурский минздрав подготовил график работы медицинских организаций Благовещенска и других населенных пунктов Амурской области на новогодние праздники – с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Это больницы, диспансеры и поликлиники городов и сел, ФАПы, станции скорой медицинской помощи и другие медучреждения.
График работы медицинских организаций Благовещенска
|
Наименование организации, юридический адрес
|
Режим работы
|
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26
|
Стационар - круглосуточный режим работы. ОСП «Благовещенская ЦРБ» (г.Благовещенск) - 02.01.2019, 05.01.2019 – с 08.00 до 14.00
|
ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108
|
Круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО "Амурский областной противотуберкулезный диспансер": Амурская область, город Благовещенск, ул. Литейная, д.5
|
Круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО "Амурский областной наркологический диспансер": Амурская область, город Благовещенск, ул. Больничная д.32
|
Стационар, отделение на освидетельствование на состояние опьянения, отделение неотложной наркологической помощи, г.Свободный реабилитационное отделение, г.Белогорск наркологическое отделение - круглосуточный режим работы; поликлиника: 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Поликлиника г.Белогорск - 03.01.2019, 05.01.2019 - с 09.00 до 14.00
|
ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" Амурская область, город Благовещенск, ул. Новая, д. 41
|
31.12.2018, 02.01.2019, 05.01.2019, 07.01.2019 - с 08.00 до 15.30
|
ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Батарейная, д. 15
|
Круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ "Амурский областной онкологический диспансер": Амурская область, город Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 110
|
Стационар - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019. 08.01.2019 - с 09.00 до 12.00
|
ГБУЗ "Амурская областная психиатрическая больница": Амурская область, с. Усть - Ивановка, ул. Больничная, д. 32
|
Стационар - круглосуточный режим работы; диспансерные отделения (поликлиники) г. Благовещенск, г. Свободный – 03.01.2019, 06.01.2019 – 8.00-14.00
|
ГБУЗ АО "Амурская областная стоматологическая поликлиника": Амурская область, город Благовещенск, ул. Островского, д.53
|
31.12.2018 - с 07.30 до 12.30 (оказание круглосуточной неотложной стоматологической помощи – кабинет экстренной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике г. Благовещенска по адресу: ул. Дьяченко, 3)
|
ГБУЗ АО "Дом ребенка специализированный": Амурская область, город Благовещенск, ул.Воронкова д.28
|
Круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 1": Амурская область, город Благовещенск, ул. Калинина, д. 82
|
ул. Калинина, 82, поликлиника – 31.12.2018 – 8.00-13.00 (рабочий день по субботе); 02.01.2019 – 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00; офис врача общей практики: г.Благовещенск, ул. Кантемирова, д. 11/1 - 31.12.2018 – 8.00-13.00 (рабочий день по субботе); 03.01.2019 – 05.01.2019, 08.01.2019 - 08.00 до 13.00; офис врача общей практики п. Аэропорт - 05.01.2019 - с 08.00 до 13.00
|
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»: Амурская область, город Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 195/1
|
31.12.2018, 03.01.2019 – 05.01.2019; 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00; офис врача общей практики в Моховой Пади - 03.01.2019, 08.01.2019 с 08.00 до 14.00. ФЛГ- станция: 04.01.2019 с 08.00 до 14.00
|
ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 3": Амурская область, город Благовещенск, ул. Театральная, д. 28
|
31.12.2018; 03.01.2019; 04.01.2019; 05.01.2019; 06.01.2019; 08.01.2019 – 8.00 – 14.00
|
ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 4": Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, д. 213
|
31.12.2019, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 06.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00
|
ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Больничная, д. 45
|
Детские поликлиники: № 1, 2, 3, 4: 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Неотложная помощь: 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 - с 14.00 до 18.00; детская стоматологическая поликлиника: 30.12.2018 – 8.00-14.00; 31.12.2018 – 08.01.2019 - круглосуточный режим работы. Молочная кухня - 30.12.2018 – 08.01.2019 – 11.00-13.00
|
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница": Амурская область, город Благовещенск, ул. Больничная, д. 32
|
Стационар: круглосуточный режим работы. Женская консультация № 2: 02.01.2019, 05.01.2019 - с 08.00 до 13.00. Женская консультация № 1: 02.01.2019, 05.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии: круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО "Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска": Амурская область, город Благовещенск
|
Круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г.Благовещенска": Амурская область, город Благовещенск, ул. Дьяченко д.3
|
Неотложная стоматологическая помощь – круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»
|
04.01.2019 - 07.01.2019 круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови»
|
Круглосуточный режим работы
График работы медицинских организаций Амурской области
|
Наименование организации, адрес
|
Режим работы
|
ГАУЗ АО "Белогорская больница": Амурская область, город Белогорск, ул. Набережная, д. 116
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 29.12.2018, 31.12.2018 – с 08.00 до 17.00, 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 14.00. ОСП «Амурская участковая больница» и «Томичевская больница»: 29.12.2018, 31.12.2018 – с 08.00 до17.00; 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 14.00
|
ГБУЗ АО "Свободненская больница": Амурская область, город Свободный, ул. Луговая д.5
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Детская поликлиника: 30.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019 г., 08.01.2019 г. - с 08.00 до 14.00. Женская консультация: 04.01.2019, 05.01.2019 с 09.00 до 14.00. Травматологический пункт: 03.01.2019, 04.01.2019 с 08.00 до 15.30 – амбулаторный прием, оказание неотложной помощи; 31.12.2019-08.01.2019 – оказание неотложной помощи врачами травматологами-ортопедами в приемном отделении стационара в круглосуточном режиме, 04.01.2019, 05.01.2019 - с 15.30. Обособленные структурные подразделения (амбулатории, участковые больницы) 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 14.00 - амбулаторный прием, патронажи, обслуживание вызовов. Обособленные структурные подразделения (ФАПы) - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника": Амурская область, город Свободный, ул. Карла Маркса, д.17; ул. Орджоникидзе, д. 78; ул. Мухина, д. 49
|
Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 14.00 31.12.2018, 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 12.00. 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019 – с 08.00 до 13.00
|
ГБУЗ АО "Шимановская больница": Амурская область, город Шимановск, ул. Больничная д.1
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы Поликлиника: 30.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 10.00. Врачебные амбулатории: 31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 14.00
|
ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е.Смирнова": Амурская область, город Зея, ул. Гоголя д.5
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиники детская, взрослая, женская консультация 03.01.2019 и 06.01.2019 с 9.00 до 14.00
|
ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая поликлиника": Амурская область, город Зея, мкр. Светлый, д. 69А
|
Поликлиника (хирург): 03.01.2019, 06.01.2019 - 8.00-13.00. В остальное время неотложная и экстренная стоматологическая помощь будет оказываться в ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
|
ГБУЗ АО "Архаринская больница": Амурская область, п. Архара, ул. Калинина д. 2
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Амбулаторный прием на базе поликлиники: 03.01.2017, 06.01.2017 с 8.00 до 14.00
|
ГБУЗ АО "Бурейская больница": Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Горького, д. 2
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 04.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00. ВА с. Безозерное, ФАПы, Талаканская участковая больница: 02.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 13.00
|
ГБУЗ АО "Завитинская больница": Амурская область, город Завитинск, ул. Советская, д. 81
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника (взрослая), ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00. Поликлиника (детская): 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00
|
ГАУЗ АО "Ивановская больница: Амурская область, Ивановский район, село Ивановка, ул. Ленина, д. 67
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 - с 09.00 до 14.00. Амбулатории ГАУЗ АО «Ивановская больница»: 03.01.2019, 06.01.2019 - с 09.00 до 12:00
|
ГБУЗ АО "Константиновская больница": Амурская область, с. Константиновка, ул. Пионерская, 115
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника (взрослая, детская), ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019– с 08.00 до 15.00
|
ГБУЗ АО "Магдагачинская больница": Амурская область, п. Магдагачи, ул. Лесная, д. 17
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника, амбулатории, ФАПы: 03.01.2019, 06.01.2019- с 09.00 до 12.00
|
ГБУЗ АО «Мазановская больница»: Амурская область, с. Новокиевский Увал, ул.Советская д.4
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 12.00 (терапевт участковый, педиатр участковый, акушер-гинеколог, хирург)
|
ГАУЗ АО "Михайловская больница": Амурская область, с. Поярково, ул. Амурская, д. 79
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Михайловская участковая больница с. Михайловка; Ново-Чесноковская участковая больница с. Н-Чесноково; поликлиника с Поярково: 03.01.2019, 05.01.2019, – с 09.00 до 13.00
|
ГБУЗ АО "Октябрьская больница": Амурская область, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. 66
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 13.00 (терапевт участковый, педиатр участковый, зубной врач, хирург)
|
ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница": Амурская область, город Райчихинск, ул. Центральная д.7
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника и амбулатория: 03.01.2019, 06.01.2019 – с 08.00 до 12.00
|
ГБУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс": Амурская область, п. Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Взрослая и детская поликлиники - 29 декабря 2018 года - с 07.30 до 16.00; 03, 06 января 2019 года – с 09.00 до 12.00
|
ГБУЗ АО "Ромненская больница": Амурская область, поселок Ромны, ул. Комсомольская 54
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 05.01.2019 – с 08.00 до 12.00. Врачебная амбулатория с. Святоруссовка 06.01.2019 с 8.00 до 12.00. Врачебная амбулатория с. Поздеевка 04.01.2019 с 8.00 до 12.00. ФАПы - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим
|
ГБУЗ АО "Селемджинская больница": Амурская область, п. Экимчан, ул. Ленина, д 76
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 до 12.30
|
ГБУЗ АО "Серышевская больница": Амурская область, п. Серышево, ул. Ленина д.10
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 02.01.2019, 06.01.2019 – с 09.00 до 12.00
|
ГБУЗ АО "Сковородинская центральная районная больница": Амурская область, город Сковородино, ул. Победы д. 10
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника ЦРБ: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 12.00. Участковые больницы: 31.12.2018, 03.01.2019, 06.01.2019 с 09.00 до 12.00
|
ГБУЗ АО "Тамбовская больница": Амурская область, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника: 03.01.2019, 04.01.2019, 05.01.2019 - с 08.00 до 12.00. Раздольненская участковая больница, ФАПы, амбулатории - скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО "Тындинская больница": Амурская область, город Тында, ул. Зеленая, д. 1
|
Стационар, скорая и неотложная медицинская помощь - круглосуточный режим работы. Поликлиника взрослая, детская консультация: 03.01.2019, 06.01.2019 - с 08.00 до 14.00
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ГБУЗ АО "Тындинская стоматологическая поликлиника:" Амурская область, город Тында, ул. Красная Пресня, д.7
|
31.12.2018, 03.01.2019 г., 05.01.2019 г., 07.01.2019 г. – с 09.00 до 13.00. Остальные дни - неотложная стоматологическая медицинская помощь оказывается на базе ГАУЗ АО "Тындинская больница"
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