После Нового года в России начнутся массовые сокращения

Множество россиян рискуют после Нового года остаться без работы. О массовых увольнениях предупредил Минтруд. В ведомстве назвали сферы, в которых сокращения будут особенно чувствительными.

Более 200 тысяч россиян окажутся в зоне риска после новогодних праздников, сообщили в министерстве. Ведомство точно подсчитало, сколько сотрудников уволят в каждой сфере экономики.

Больше всего сокращения затронут сотрудников финансовой и банковской сфер. По прогнозам, в этих областях планируют уволить около 30,5 тысячи специалистов.

«Дни.ру» сообщили, что в течение всего 2019-го будут увольнять в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания». С января по март потеряют работу около 14,4 тысячи сотрудников сферы добычи энергетических ископаемых, производства электроэнергии и другого топлива, 11,7 тысячи – производства машин и оборудования, 8,2 тысячи – автомобилестроения и 6,2 тысячи – производства стройматериалов.

Компании, работающие в транспортной сфере, намерены уволить около 27,7 тысячи работников, а фирмы, занимающиеся производством электрооборудования вычислительной и измерительной техники, около 16,6 тысячи человек. В то же время, отмечают аналитики, параллельно в других отраслях открываются вакантные места.

Ранее в ведомстве утверждали, что повышение размера пособия по безработице в стране может вызвать всплеск регистрации уволенных граждан на бирже труда. Однако эксперты считают, что россияне предпочтут остаться самозанятыми, а не бороться за восемь тысяч рублей выплаты после увольнения.

Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.

Всего под сокращения за три месяца попадут 230,8 тысячи россиян, большая часть из которых работает в Москве и Санкт-Петербурге. Минтруд отметил, что число увольнений может уменьшиться, если внутри компаний произойдут положительные изменения. В этом случае потребуется сохранить персонал или даже увеличить штат сотрудников.