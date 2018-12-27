Благовещенские полицейские ищут водителя автобуса маршрута № 39

В Благовещенске ищут водителя автобуса, по вине которого пострадала пассажирка общественного транспорта. 26 декабря около 16 часов неустановленный водитель, управляя маршрутным автобусом № 39, резко затормозил. В результате в салоне автобуса упала пассажирка.

22-летняя девушка-пассажир получила травмы. Она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение. Госавтоинспекция просит откликнуться водителя, управлявшего маршрутным автобусом. Также полицейские ищут свидетелей случившегося. Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 8-999-165-32-64, 59-46-86, или в дежурную часть: 42-52-62, сообщает благовещенский отдел ГИБДД.

Просмотров всего: 1718

#происшествия #транспорт

распечатать

Екатерина PL