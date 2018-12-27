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сегодня, 15:35 11

Благовещенские полицейские ищут водителя автобуса маршрута № 39

Благовещенские полицейские ищут водителя автобуса маршрута № 39
Фото: virtualbrest.by

В Благовещенске ищут водителя автобуса, по вине которого пострадала пассажирка общественного транспорта. 26 декабря около 16 часов неустановленный водитель, управляя маршрутным автобусом № 39, резко затормозил. В результате в салоне автобуса упала пассажирка.

22-летняя девушка-пассажир получила травмы. Она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция просит откликнуться водителя, управлявшего маршрутным автобусом. Также полицейские ищут свидетелей случившегося.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 8-999-165-32-64, 59-46-86, или в дежурную часть: 42-52-62, сообщает благовещенский отдел ГИБДД.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Ублюдок, такое впечатление, что в этих автобусах работают одни отморозки, гоняют как ошалелые, на красный гонят, идиоты. Куда смотрят надзорные службы?

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    вон оно чо, им тормозить запрещается, тото они так летают

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Подполковник

    Ублюдок, такое впечатление, что в этих автобусах работают одни отморозки, гоняют как ошалелые, на красный гонят, идиоты. Куда смотрят надзорные службы?



    Ну так устройся сам, покажи как надо, будь примером. И если вдруг какая-то шальная бабенка выскочит тебе под колеса - ты же не ублюдок - не тормози. Дави её. Будь примером!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Подполковник

    Ублюдок, такое впечатление, что в этих автобусах работают одни отморозки, гоняют как ошалелые, на красный гонят, идиоты. Куда смотрят надзорные службы?



    И кто тебе подполковника присвоил? О_О



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А вообще, неустановленный водитель автобуса - это пять!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Вообще то во всех автобусах сейчас видеокамеры установлены в салоне, так что надо всего то видео посмотреть и будет ясно в каком автобусе дамочка упала.

    А может оказаться, что она и не в автобусе вовсе упала.

    С учётом интенсивности дорожного движения в последние дни, плюс плохих погодных условий, большого количества придурков, скачачих из ряда в ряд без поворотников, вообще не удивительно, что водителю автобуса пришлось резко тормозить. О, ещё пешеходов забыла, прыгающих на проезжую часть, с пакетищами снеди. Скачут, вообще по сторонам не смотрят. Как будто отбирают у них эти пакетищи.

    На Пионерской, на китайской базе, вообще скопище придурков. Одни паркуются как дебилы, другие прут через дорогу, как коровы на выпас, вообще по сторонам не смотрят. Дед Мороз мозги некоторым видимо подморозил.

  • Сашковна

    Сашковна
    51 минута назад

    Ну а деваха не могла сразу номер запомнить? Тем более, может сама в этот момент не держалась за поручни а в телефоне ватсапилась

  • Vikki

    Vikki
    17 минут назад

    Не обязательно могла стоять. Я так на 31 ехала, сидела, резко затормозил, вылетела с кресла и металлический угол на другом кресле виском. Кровь, синяк, боль. Даже не извинился, в аптечке отказал, только за проезд не взял...

  • Путник

    Путник
    11 минут назад

    VikkiНе обязательно могла стоять. Я так на 31 ехала, сидела, резко затормозил, вылетела с кресла и металлический угол на другом кресле виском. Кровь, синяк, боль. Даже не извинился, в аптечке отказал, только за проезд не взял...


    И снова чудеса. Одна вылетела и летала, а прочих либо вообще не было, либо сидели с удерживающими устройствами. Да, это был автобус без номеров, как обычно и ничего нового...

  • Путник

    Путник
    3 минуты назад

    GorojankaВообще то во всех автобусах сейчас видеокамеры установлены в салоне, так что надо всего то видео посмотреть и будет ясно в каком автобусе дамочка упала.

    А может оказаться, что она и не в автобусе вовсе упала.

    С учётом интенсивности дорожного движения в последние дни, плюс плохих погодных условий, большого количества придурков, скачачих из ряда в ряд без поворотников, вообще не удивительно, что водителю автобуса пришлось резко тормозить. О, ещё пешеходов забыла, прыгающих на проезжую часть, с пакетищами снеди... Дед Мороз мозги некоторым видимо подморозил.


    Очень классный комментарий!

    Скоро будут объявления, типа просим откликнуться дуру, бегущую против потока машин и долбящую сумками всех проезжающих, которая решила на ходу залезть в машину, приняв ещё за вызванное такси. В итоге не извинившись, обматерила сидевших в салоне, обиделась и вылезла на ходу...

  • Vlad-01

    Vlad-01
    36 секунд назад

    Не ну если они водителя маршрутки найти не могут, на хуй они нужны сотрудники такие!

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