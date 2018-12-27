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27декабря
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сегодня, 15:28 2

В Благовещенске будут судить мужчину, по вине которого в ДТП погиб его знакомый

В Благовещенске будут судить мужчину, по вине которого в ДТП погиб его знакомый
Фото: www.instagram.com/blag_dtp

В Благовещенске следователи амурского управления МВД России завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, устроенного пьяным угонщиком. В этой аварии, случившейся в областном центре Приамурья в мае текущего года, погиб человек.

Выпил, поехал кататься на чужой машине и устроил ДТП, в котором погиб его приятель. В совершении преступлений обвиняют мужчину 1992 года рождения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 мая на регулируемом перекрестке Новотроицкого шоссе и улицы Текстильной столкнулись две иномарки. По версии следствия, рулевой Toyota Cresta, находясь в алкогольном опьянении, превысил скорость и допустил столкновение с Mitsubishi Delica. Машины разбились всмятку. С места аварии в больницу увезли троих человек – водителей обеих машин и пассажира «тойоты». Пассажир, 27-летний мужчина, скончался. Водитель «тойоты» сбежал из медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое молодых людей распивали спиртные напитки, находясь в квартире у знакомого. Когда хозяин квартиры заснул, злоумышленники взяли ключи от его «кресты», поехали кататься и попали в ДТП, сообщает амурское управление МВД России.

По фактам угона и ДТП возбуждены уголовные дела, которые впоследствии соединили в одно производство. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении преступлений и заключили его под стражу.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Обвиняемый предстанет перед судом.

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#ДТП #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Можно подумать угонщик силой своего другана в машину впихивал. Небось вместе договаривались как ключи у третьего алконавта заберут и кататься поедут.

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    водила мало того что другана на тот свет отправил...так еще и от ответственности хотел сбежать...не по-пацански это что ли...крепись!очень тяжелая жизнь у тебя впереди!

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