Перед запуском ракеты с космодрома в Приамурье эвакуировали жителей некоторых сел
Перед запуском ракеты с космодрома Восточный в Шимановском районе, находящемся по трассе полета ракеты и падения ступеней, временно вывезли жителей сел Чагоян, Кухтерин Луг и Ураловка. Для координации действий и контроля по эвакуации и обеспечению безопасности населения накануне, 26 декабря, в район выехали две оперативные группы Амурского центра ГЗ и ПБ в количестве четырёх человек.
Из Чагояна, Ураловки и Кухтерина Луга Шимановского района было определено вывезти на безопасное расстояние 123 человека из них 67 детей (112 – из Чагояна, 11 – из Ураловки). Оставшиеся жители села были надлежащим образом уведомлены и написали расписку об отказе покинуть жилище.
Жителей села начали эвакуировать 27 декабря, в день запуска ракеты, в 10:20. Детей и взрослых вывозили организованной колонной с привлечением сотрудников ДПС, состоящей из шести автобусов. Около 11 часов утра колонна уже находилась в месте обозначенной стоянки – в 10 километрах от населенного пункта.
Через полчаса после запуска ракеты амурчане вернулись в свои дома, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
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