Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 1

Перед запуском ракеты с космодрома в Приамурье эвакуировали жителей некоторых сел

Перед запуском ракеты с космодрома в Приамурье эвакуировали жителей некоторых сел

Перед запуском ракеты с космодрома Восточный в Шимановском районе, находящемся по трассе полета ракеты и падения ступеней, временно вывезли жителей сел Чагоян, Кухтерин Луг и Ураловка. Для координации действий и контроля по эвакуации и обеспечению безопасности населения накануне, 26 декабря, в район выехали две оперативные группы Амурского центра ГЗ и ПБ в количестве четырёх человек.

Из Чагояна, Ураловки и Кухтерина Луга Шимановского района было определено вывезти на безопасное расстояние 123 человека из них 67 детей (112 – из Чагояна, 11 – из Ураловки). Оставшиеся жители села были надлежащим образом уведомлены и написали расписку об отказе покинуть жилище.

Жителей села начали эвакуировать 27 декабря, в день запуска ракеты, в 10:20. Детей и взрослых вывозили организованной колонной с привлечением сотрудников ДПС, состоящей из шести автобусов. Около 11 часов утра колонна уже находилась в месте обозначенной стоянки – в 10 километрах от населенного пункта.

Через полчаса после запуска ракеты амурчане вернулись в свои дома, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 585

#космодром #космос

распечатать


Общество 1

Запущенные с Восточного малые спутники выведены на орбиту Земли

Общество 1

Обнаружены два боковых блока стартовавшей с Восточного ракеты
Общество 1

Стартовый стол космодрома Восточный застрахуют на 3,35 миллиарда рублей
Общество

Поисковая группа Роскосмоса вылетела на поиски отделяющихся частей ракеты «Союз-2.1а»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А какие-то компенсации космодром этим жителям выплачивает?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь