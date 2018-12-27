Перед запуском ракеты с космодрома в Приамурье эвакуировали жителей некоторых сел

Из Чагояна, Ураловки и Кухтерина Луга Шимановского района было определено вывезти на безопасное расстояние 123 человека из них 67 детей (112 – из Чагояна, 11 – из Ураловки). Оставшиеся жители села были надлежащим образом уведомлены и написали расписку об отказе покинуть жилище.

Жителей села начали эвакуировать 27 декабря, в день запуска ракеты, в 10:20. Детей и взрослых вывозили организованной колонной с привлечением сотрудников ДПС, состоящей из шести автобусов. Около 11 часов утра колонна уже находилась в месте обозначенной стоянки – в 10 километрах от населенного пункта.

Через полчаса после запуска ракеты амурчане вернулись в свои дома, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.