В правительстве наградили участников областного конкурса «Новогоднее настроение»

В Амурской области подвели итоги регионального конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и сферы услуг «Новогоднее настроение». Участие в нем приняли 60 организаций – это рестораны, кафе, магазины, торговые и медицинские центры, предприятия индустрии красоты со всего Приамурья.

Заявки поступили от предпринимателей Благовещенска, Белогорска, Свободного, ЗАТО Циолковский, Завитинска, Райчихинска, Шимановска, Тынды, Зеи, Ивановки, Екатеринославки, Новобурейского и Архары. Также фото прислали участники из населенных пунктов Зейского, Тындинского, Шимановского, Ивановского, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского и Серышевского районов.

Победителей выбирали народным голосованием. 27 декабря в правительстве региона состоялось торжественное награждение финалистов конкурса.

«На самом деле именно вы начинаете создавать новогоднее настроение. Кажется, еще только начало декабря, а магазины, кафе, парикмахерские уже сверкают огнями гирлянд и погружают нас в новогоднюю атмосферу. Очень приятно, что все это делается с открытым сердцем и душой. Конкурс показал, в какой крепкой дружбе вы находитесь со своими клиентами, жителями районов и населенных пунктов, как они вас поддерживают», – поздравила финалистов конкурса министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Участие в голосовании приняли 2 159 человек. Финалистов выбрали в трех номинациях. Первое место среди предприятий торговли занял магазин «Военхаб47» из Екатеринославки. Второе – магазин «Русь» из Черновки Свободненского района. На третьем месте по количеству голосов оказался цветочный салон «Розовый фламинго» из Райчихинска.

Лучшим новогодним оформлением в сфере общественного питания жители региона признали убранство кафе «Сердце» из Благовещенска. Второе место у ресторана «Пилзнер» (город Благовещенск). На третьем – кафе «На бугре» из Тамбовки.

Самым нарядным в номинации «предприятия сферы услуг» стал спа-салон AROMANCH (Благовещенск). Второе место у агентства туризма и отдыха «Круиз» из Шимановска. На третьем месте – организация из этого же города – имидж-студия Comilfo.

Специальный диплом за самый дружный коллектив получило отделение Сбербанка из Завитинска. За креативность отметили коллектив ТЦ «Небесный» (Благовещенск).

«Мы всегда украшаем магазин, а на этот раз как никогда постарались. Мы делали все своими руками – сшили Деда Мороза, камин оборудовали, шары. Честно сказать, вообще не ожидали, что можем победить. Магазин расположен на территории военной части. И, конечно, наш полк – весь за нас! Спасибо огромное, что поддержали», – поделилась впечатлениями Надежда Орлова, заведующая магазином «Военхаб47».

Конкурс «Новогоднее настроение» организовало министерство экономического развития и внешних связей, совместно с Центром поддержки предпринимательства. Проводится он второй год подряд. В прошлый раз участниками стали 38 предпринимателей. Всем финалистам вручили дипломы и памятные подарки.