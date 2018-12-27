Обнаружены два боковых блока стартовавшей с Восточного ракеты

«Только что мне сообщили, что обнаружены два боковых блока. Вертолетная группа вернулась в аэропорт, поиски продолжатся завтра», – сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками «Канопус-В» стартовала с космодрома Восточный 27 декабря. «Канопусы» уже выведены на расчетную орбиту.