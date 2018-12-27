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27декабря
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сегодня, 15:06 1

Обнаружены два боковых блока стартовавшей с Восточного ракеты

Обнаружены два боковых блока стартовавшей с Восточного ракеты
Фото: vk.com/roscosmos

Поисковая группа ЦЭНКИ обнаружила в Амурской области с вертолета две из четырех частей первой ступени ракеты «Союз-2.1а». Об этом агентству «Интерфакс – Дальний Восток» сообщил первый заместитель главы Зейского района Максим Винтман.

«Только что мне сообщили, что обнаружены два боковых блока. Вертолетная группа вернулась в аэропорт, поиски продолжатся завтра», – сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками «Канопус-В» стартовала с космодрома Восточный 27 декабря. «Канопусы» уже выведены на расчетную орбиту.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Всех жителей АО поздравляю с этим делом!

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