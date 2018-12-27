Подарок от дочери чуть не убил отца

В Австралии девочка подарила отцу ракушки в канун Рождества. Сидевшие в них смертоносные осьминоги чуть не убили папу своим ядом.

24 декабря Аарон Пикс (Aaron Pix) из города Перт, штат Западная Австралия, отправился на побережье вместе со своими детьми: 11-летней Софи (Sophie) и 7-летним Уиллом (Will). Мальчик играл на пляже, а девочка ныряла за ракушками. Она достала две раковины причудливой формы и вручила их отцу. Тот положил их в карманы шорт, чтобы позже достать дома и промыть.

Дома Аарон обнаружил, что в дарах сидели синекольчатые осьминоги – одни из самых ядовитых животных в мире. Один из них вывалился ему на руку во время промывания ракушки. Другой сидел в кармане.

«Софи подобрала эти ракушки и плавала с ними. Это несколько раз могло обернуться катастрофой. К тому же осьминог просидел у меня на ноге 15-20 минут», – рассказал обеспокоенный отец. Он принялся искать информацию о животных в интернете и узнал, что их укусы безболезненны. «Ты можешь даже не узнать, что тебя укусили, и умереть через несколько минут. Довольно страшно думать, что я мог умереть на глазах моих детей в сочельник», – добавил он.

Мужчину увезли на скорой в больницу, где он провел около трех часов. Из-за контакта с щупальцами моллюска на ноге мужчины появилась небольшая сыпь, однако его жизни ничего не угрожало, сообщает «Лента.ру».

Синекольчатые осьминоги живут в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. Они обладают довольно агрессивным характером и, будучи потревоженными, нападают на существ любых размеров, в том числе человека. Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну. Она вызывает паралич, остановку дыхания и остановку сердца из-за нехватки кислорода. В настоящее время антидота к их яду не существует.