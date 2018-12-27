Амурские экспортеры подвели итоги работы в 2018 году

В Благовещенске состоялась конференция «Амурская область – территория экспорта». Власти Приамурья озвучили результаты внешнеэкономической деятельности региона и планы по развитию экспортного направления в ближайшие годы. Участие в мероприятии приняли представители 60 амурских компаний, профильных министерств правительства Амурской области, регионального Центра поддержки предпринимательства, институтов развития бизнеса, общественники.

«Президент поставил перед нами важную задачу – в ближайшие шесть лет удвоить объемы несырьевого экспорта. Чтобы этого добиться, необходимо создать благоприятные, комфортные условия для работы экспортеров. С этой целью в этом году в Амурской области создан Центр поддержки экспорта. За те пять месяцев, которые он существует, удалось добиться хороших результатов. Хочу попросить вас активно участвовать в нашей совместной работе, потому что именно от вас зависит ее результативность. У региона большие перспективы как у крупного игрока, прежде всего, на азиатском рынке, и здесь мы должны поработать вместе с вами», – сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Центр поддержки экспорта был создан в июле 2018 года. Благодаря ему амурские компании побывали в Японии, где посетили ведущие предприятия пищевой индустрии, обменялись контактами и познакомились с потенциальными партнерами. При поддержке центра экспортеры съездили на международную выставку в Южную Корею, где также представили свою продукцию.

«Мы помогаем “малышам”, то есть тем предприятиям, которые относятся к малому и среднему бизнесу. За период нашей работы 5 амурских компаний заключили 12 экспортных контрактов, причем две из них вышли на внешний рынок впервые. Буквально на прошлой неделе мы защитились в Москве, готовим план работы на следующий год. Сейчас собираем от предпринимателей пожелания, в каких выставках они хотели бы поучаствовать», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

За 10 месяцев этого года объемы экспорта из Амурской области достигли 308 миллионов долларов. Для сравнения, за весь 2017 год регион экспортировал товаров на сумму 308,6 миллиона долларов. Основной объем экспорта традиционно приходится на продукцию растительного происхождения и минеральные продукты. География экспорта практически не изменилась. 92 % от общих поставок приходится на Китай. Второе и третье места среди стран занимают Монголия и Япония.

Экспортерам рассказали о планах на ближайшие годы. Они тесно связаны с реализацией в РФ национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанный Минпромторгом РФ. Проект рассчитан до 2024 года и предусматривает финансирование почти 1 триллиона рублей. Средства будут направлены по шести основным позициям: промышленный экспорт, экспорт продукции АПК, экспорт услуг, системные меры развития международной кооперации и экспорта, логистика международной торговли.

«Последнее направление очень важно для нас. Уже есть определенные решения по привлечению средств из федерального бюджета на создание автомобильного пункта пропуска в рамках проекта строительства международного моста через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», – пояснила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Для экспортеров-участников конференции организовали мастер-классы. В Благовещенск приехали известные специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга – вице-президент по региональному развитию «Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Сергей Алмазов и Раушан Гиниятов, учредитель G2R Group Company. Они рассказали о грамотной организации экспортного дела, типичных ошибках начинающих экспортеров и способах поиска партнеров за рубежом.

Организаторы также подготовили новогоднюю выставку продукции амурских экспортеров, где компании представили свои товары, оформленные в новогодней тематике. Гости мероприятия могли приобрести сувенирные наборы амурского меда и новинку – мёд из сосновых шишек. Своим творчеством поделились изготовители сладостей. На выставке представили конфеты ручной работы с начинкой из домашнего сыра.