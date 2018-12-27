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27декабря
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сегодня, 15:01 1

Благовещенский грабитель получил условный срок

Благовещенский грабитель получил условный срок
Фото: www.amur.info

В Благовещенске осужден ранее судимый мужчина, совершивший грабеж в шиномонтажной мастерской. Будучи пьяным, он побил человека, забрал у него пакет с шестью бутылками пива и 700 рублей.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал полное признание вины и раскаяние в содеянном, помощь следствию при раскрытии и расследовании преступления, а также то, что он возместил причиненный ущерб. В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд признал то, что в момент совершения преступления злоумышленник был нетрезв, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему условное наказание – если за два года он снова совершит преступление, то отправится за решетку. А пока он должен ежемесячно являться для регистрации и не менять место жительства без уведомления сотрудников государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

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#закон #криминал #суды

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    че, когда там легализация будет?

    ниже уже наверное некуда...отмудохать чувака на шиномонтаже! забрать 7соток! и 3литра хмельного!))))беспределом попахивает...

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