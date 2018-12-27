Благовещенский грабитель получил условный срок

В Благовещенске осужден ранее судимый мужчина, совершивший грабеж в шиномонтажной мастерской. Будучи пьяным, он побил человека, забрал у него пакет с шестью бутылками пива и 700 рублей.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал полное признание вины и раскаяние в содеянном, помощь следствию при раскрытии и расследовании преступления, а также то, что он возместил причиненный ущерб. В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд признал то, что в момент совершения преступления злоумышленник был нетрезв, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему условное наказание – если за два года он снова совершит преступление, то отправится за решетку. А пока он должен ежемесячно являться для регистрации и не менять место жительства без уведомления сотрудников государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.