15-летний подросток из Райчихинска пропал второй раз за месяц

Как пишет 27 декабря портал «Маршрутка», утром 21 декабря Владимир ушел из дома, и до настоящего времени неизвестно, где он находится. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что полиция устанавливает местонахождение подростка.

Владимир был одет в синюю куртку-парку, штаны защитного цвета, на ногах – черные сапоги, на голове – вязаная черная шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о подростке, просят сообщить по телефонам: 02, 2-33-86 (полиция), 2-00-63 (опека), 8-924-147-43-00 (мама).