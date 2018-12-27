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27декабря
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сегодня, 14:48 1

Стартовый стол космодрома Восточный застрахуют на 3,35 миллиарда рублей

Стартовый стол космодрома Восточный застрахуют на 3,35 миллиарда рублей
Фото: amur.info

СК «Согласие» застрахует на 3,35 миллиарда рублей стартовый комплекс космодрома Восточный при запуске двух спутников-картографов «Канопус-В», следует из материалов на портале госзакупок. ЦЭНКИ заключает с компанией договор как с единственным исполнителем. Стоимость услуг страховщика оценивается в 13,7 миллиона рублей.

Как сообщает сообщает «Прайм», ранее ЦЭНКИ планировал на торгах выбрать страховщика стартового комплекса Восточного, страховая сумма тогда была установлена в размере 7,3 миллиарда рублей, а максимальная стоимость контракта составляла 29,3 миллиона рублей. Однако страховщики проигнорировали этот тендер.

Страховым случаем будет считаться гибель или повреждения стартового комплекса 371СК14 космодрома Восточный для запусков ракет-носителей типа «Союз» в результате пожара, протечки инженерных коммуникаций, наводнения, землетрясения, бури, нерасчетных режимов работы космической техники, ошибки изготовления, строительства и монтажа, ошибки эксплуатации, противоправных действий, поясняется в документации.

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#космодром #космос

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