СМИ: из-за оползня, перекрывшего Бурею, не исключено подтопление Талакана

ТАСС пишет, что перекрытое грунтом после схода оползня русло Буреи может стать причиной подтопления Чекунды и Талакана. Об этом агентству рассказал зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, первый зампредседателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Анатолий Литвинчук.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 километрах от поселка Чекунда произошел сход грунта с сопки общей массой 3-4 миллиона тонн, перекрывший русло реки Буреи. На противоположном от обвалившейся сопки берегу реки повалило деревья, по спутниковым снимкам площадь поваленных деревьев составила почти 1,7 квадратного километра. Ряд СМИ распространил информацию об упавшем в этом месте метеорите, однако эксперты опровергают такие предположения, называя случившееся оползнем.

«Сейчас геологи, гидрометеорологи просчитывают возможные варианты дальнейшего развития событий во время весеннего половодья. В частности, как перекрытие реки грунтом повлияет на подтопляемость поселка Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края, что находится выше по течению, и поселка Талакан Бурейского района Амурской области, а также на работу Бурейской ГЭС», – сказал Анатолий Литвинчук.

Он сообщил, что высота обвала, перекрывшего русло реки, составляет примерно 80 метров, длина – около 700 метров. Весной в месте до оползня может накопиться определенный объем воды, который подтопит Чекунду, и в случае прорыва воды через обвал – находящийся в 100 километрах ниже по течению реки поселок Талакан.

«Вода при таком раскладе добежит до Талакана за 10 часов, за это время сделать что-либо будет очень сложно, надо предпринимать что-то в зимний период», – пояснил Литвинчук.

Он подчеркнул, что это лишь предварительные прогнозы сложившейся на реке ситуации, правительство сейчас ждет результатов анализа ситуации от профильных ведомств. Планируется также направить обращения в Минэнерго РФ, в «РусГидро» с описанием возможных рисков.

Заместитель директора Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, доктор географических наук Алексей Махинов, побывавший на месте схода оползня, также сообщил ТАСС о возможных угрозах для поселений.

«В верхней части водохранилища [Бурейской ГЭС], если весной пройдут интенсивные дожди, или снег будет очень быстро таять, уровень воды поднимется очень высоко, вода будет переливаться через образовавшуюся плотину и может затопить расположенные выше участки, в том числе и поселок Чекунда. (…) Кроме того, обвал будет преграждать движение льда и забивать верхнюю часть водохранилища, а при высоких уровнях воды может создаться еще и ледовый затор. Это может поднять уровень воды, что также станет опасным для населенных пунктов», – сказал Алексей Махинов.

Как сообщил ТАСС глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, угроза подтопления создается и для участка железной дороги, проходящей возле Чекунды.

Бурея – левый приток Амура, его длина составляет 739 километров, протекает по территории Хабаровского края и Амурской области, на реке расположена Бурейская ГЭС.