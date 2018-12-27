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27декабря
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Поисковая группа Роскосмоса вылетела на поиски отделяющихся частей ракеты «Союз-2.1а»

Поисковая группа Роскосмоса вылетела на поиски отделяющихся частей ракеты «Союз-2.1а»
Фото: amur.info

Мобильная группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры вылетела на поиски боковых блоков ракеты «Союз-2.1а», стартовавшей 27 декабря с космодрома Восточный. Бригады работают в Приамурье (на границе Тындинского и Зейского районов) и Якутии (в Алданском и Вилюйском районах).

«Мы наблюдали за пуском, но визуально ничего увидеть не удалось. Сейчас вылетаем на вертолете в район падения на поиск боковых блоков. Кроме того, в поселке Дипкун работают беспилотники», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

Специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей. Два района Якутии принимают створки головного обтекателя и фрагмент центрального блока.

Большинство жителей поселка Дипкун, который является одним из близлежащих населенных пунктов к району падения фрагментов первой ступени ракеты, в этот раз предпочли наблюдать за пуском с космодрома через прямую трансляцию, которую осуществлял Роскосмос.

«Погода сегодня хорошая, небо относительно чистое. Мы видели два следа падающих ступеней, еще два блока упали незаметно для нас. Мобильная группа с беспилотниками уже работает. Особого ажиотажа в этот раз среди жителей поселка не наблюдалось, на улицы выходили немногие, большинство предпочитают смотреть онлайн», – сообщила и. о. главы администрации поселка Дипкун Ирина Сколольникова.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками «Канопус-В» стартовала с космодрома Восточный в соответствии с графиком в 05:07 по Москве. Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6 и малые космические аппараты попутной нагрузки.

Кроме спутников «Канопус», на орбиту будут отправлены малые спутники США, Японии, ЮАР, Испании и Германии.

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#космодром #космос

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